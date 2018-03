Topspiel für den TSV Marktzeuln

Mit einem Spitzenspiel startet die Fußball-Kreisliga Kronach in die Restrückrunde. Am Sonntag (15 Uhr) erwartet der Tabellenzweite ASV Kleintettau den Spitzenreiter TSV Marktzeuln. Da auf dem Platz in Kleintettau aber noch Schnee liegt, weicht der ASV auf den Kunstrasenplatz nach Steinach aus. Bereits abgesagt wurde das Derby zwischen der SG Roth-Main und dem FC Burgkunstadt.

In der Kreisliga Coburg/Lichtenfels steht der TSV Staffelstein (10.) am Samstag beim Tabellenvierten SV Ketschendorf vor einer hohen Hürde. Die DJK Lichtenfels (13.) rechnet sich beim SV Heilgersdorf (7.) durchaus etwas aus.



Kreisliga Kronach

abges. SG Roth-Main -

FC Burgkunstadt



SCW Obermain -

FC Stockheim

Die Stockheimer (14.) mussten vor der Winterpause einen herben Rückschlag im Abstiegskampf beim direkten Konkurrenten FC Kronach hinnehmen (1:4). Auch beim SCW Obermain (5.) lief es vor der Winterpause nicht rund. Auf dem Hartplatz vor dem Waldstadion ist die Heimelf von der Papierform her klarer Favorit.



ASV Kleintettau -

TSV Marktzeuln

Im Topspiel der Liga zwischen den beiden Bezirksligaabsteigern kann der ASV Kleintettau (2.) mit einem Sieg am Tabellenführer Marktzeuln vorbeiziehen. Die Marktzeulner liegen mit zwei Zählern und einem mehr bestrittenen Spiel knapp vor dem ASV. Die Gäste müssen zum Auftakt auf drei Stammspieler verzichten. Das Hinspiel gewann der ASV mit 4:2. Die Zeulner dürften auf dem Kunstrasenplatz in Steinach wohl mit einem Remis zufrieden sein.



TSV Weißenbrunn -

FC Marktgraitz

Der TSV Weißenbrunn (6.) kann gegen den FC Marktgraitz (10.) seine magere Heimbilanz mit nur acht Punkten verbessern. Die "Graatzer" wollen ihren Abstand zu den Abstiegsrängen weiter komfortabel halten. Das Hinspiel entschieden die Weißenbrunner mit 3:2 für sich.



SV Wolfers-/Neuengrün -

SC Jura Arnstein

Der SC Jura Arnstein (11.) liegt nur vier Zähler vor dem Relegationsrang 13 und will deshalb beim SV Wolfers-/Neuengrün (8.) nicht leer ausgehen. Mit dem Arnsteiner Sebastian Hopfenmüller (15 Tore) und dem TSVler Jan Bilek (17) treffen auch zwei der Top-Torschützen der Liga aufeinander.



Kreisliga Coburg/Lichtenfels

SV Ketschendorf -

TSV Staffelstein

Auf dem Coburger Kunstrasen erwartet am Samstag (17 Uhr) der Tabellenvierte Ketschendorf den TSV Staffelstein (10.). Die Staffelsteiner haben, zwei Punkte vor einem Relegationsplatz liegend, jeden Zähler dringend nötig. Mit einem 2:2 wie im Hinspiel wäre das Team von TSV-Trainer Daniel Ritzel sicher zufrieden.



SV Heilgersdorf -

DJK Lichtenfels

Mit einem Heimspiel gegen die DJK Lichtenfels steigt der SV Heilgersdorf ins Restprogramm der Rückrunde ein. Die Mannen um Trainer Meißner rangieren zwar derzeit auf Platz 7, haben aber nur ein Fünf-Punkte-Polster zu einem Relegationsplatz. Die Lichtenfelser nehmen momentan einen Abstiegsplatz ein, so dass Heilgersdorf mit einem einsatzfreudigen Gegner rechnen muss. di



Kreisliga Bamberg

TSV Burgebach -

SV Zapfendorf

Tabellenführer SV Zapfendorf ist zur Fortsetzung der Rückrunde beim Neunten TSV Burgebrach zu Gast und will nichts unversucht lassen, die Führung zu behaupten. Die Vorbereitung verlief durchwachsen. Dennoch treten die Zapfendorfer mit großem Selbstvertrauen und der erforderlichen Power in Burgebrach an. Nur bei einem Dreier behauptet der SVZ sicher die Führung. Ein Vorhaben, das realisierbar sein sollte, jedoch zu keinem Selbstläufer werden dürfte.



ASV Sassanfahrt -

FSV Unterleiterbach

Wer stoppt Tobias Eichhorn? Der Stürmer des FSV Unterleiterbach trägt mit seinen 19 Treffern und insgesamt 28 Scorer-Punkten maßgeblich zur mit Abstand besten Offensive der Liga bei. Mit dem ASV Sassanfahrt erwartet den 33-Jährigen jedoch die viertbeste Defensive. Sollte den "Remis-Königen" der Liga (bereits acht Unentschieden) mal wieder ein Sieg gelingen, würden sie in der Tabellemit dem FSV gleichziehen (0:4).



ASV Naisa -

SpVgg Rattelsdorf

Rattelsdorf beendete die Hinrunde mit fünf Siegen in Serie auf starke Art und Weise. Der Auftakt in die Rückserie verlief mit zwei Heimniederlagen nicht optimal. Die Rückkehr in die Erfolgsspur scheint angesichts des Gegners allerdings nicht lange auf sich zu warten. Der abgeschlagene Tabellenletzte ASV Naisa konnte in der laufenden Saison erst einen "Dreier" einfahren und wird wohl nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt haben (0:2). red