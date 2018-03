Titschtennis-Kreisturnier: C-Dame Gebert-Scholl erreicht E-Herrenfinale

Zum letzten Mal richtete der Tischtennis-Kreis Lichtenfels ein Kreisranglistenturnier nach alter Form in Altenkunstadt aus. Die Beteiligung blieb allerdings weit hinter den Erwartungen zurück: In den Klassen Damen C und Herren A trat jeweils nur ein Teilnehmer an, wodurch mehrere Wettbewerbe zusammengelegt werden mussten.



C-Klasse, Damen/E-Kl., Herren

Die Altenkunstadterin Conny Gebert-Scholl war die einzige Spielerin der C-Klasse und wurde deshalb den Herren E zugeteilt. Hier zeigte sie starke Leistungen - und hätte beinahe für die große Überraschung gesorgt: Im Finale unterlag sie Bernd Feulner (TV Oberwallenstadt) erst in der Verlängerung des fünften Satzes. Dritter unter den vier Teilnehmern wurde Sven Fischer von der SG Roth-Main vor Jan Höppel (TTC Unterzettlitz).



D-Klasse, Herren

Eine souveräne Vorstellung bei der Herrenklasse D zeigte Dietmar Laude von der SG Roth-Main: Mit Siegen in all seinen Begegnungen erspielte er sich den ersten Platz. Zweiter wurde Samuel Rausch (TTC Unterzettlitz) vor Mete Hamurculu (TTV 45 Altenkunstadt).

Insgesamt traten sechs Spieler an.



C-Klasse, Herren

In der C-Klasse der Herren setzte sich Reinhold Rommel vom TTV 45 Altenkunstadt nach interessanten und meist hart umkämpften Partien in einem sehr ausgeglichenen Teilnehmerfeld durch und landete auf Rang 1. Den zweiten Platz sicherte sich Christian Weber (TTC Unterzettlitz). Dritter der fünf Spieler in der C-Klasse wurde Philipp Weiß (TTC Tüschnitz).



A-/B-Klasse, Herren

Der einzige A-Klassenspieler Marco Zeulner (TV Schwürbitz) spielte aus Mangel an Gegnern bei den Herren B mit. Mit starken Spielzügen bewies er hier seine Klasse und siegte außer Konkurrenz. Den Sieg in der B-Klasse holte sich Michael Weiß vor seinem Mannschaftskollegen Thomas Förtsch (beide TTC Tüschnitz). Dritter wurde Sven Meußer vom TV Schwürbitz. gi