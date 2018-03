Tischtennis-Kreisranglistenturnier: Spannende Entscheidung bei den B-Schülern

Die Jugend und die B-Schüler ermittelten beim zweiten Kreisranglistenturnier des Tischtennis-Nachwuchses ihre Besten. In der Halle des TTC Unterzettlitz fanden sich Talente aus vier Vereinen ein. Am Ende hatten Niklas Zink, Tamara Schnapp und David Ruf die Nase in ihren Klassen vorne.



Jugend

Der Altenkunstadter Niklas Zink ging als Favorit in die Entscheidungen der Jugend. Er gewann auch alle seine Matches mit 3:0. Rang 2 erspielte sich Lorenz Gran vor Jan Höppel, (beide TTC Unterzettlitz) und Luca Bäuerlein (TTC Geutenreuth). Das einzige Mädchen war Tamara Schnapp vom TTC Unterzettlitz. Sie bekam ihren Pokal kampflos ausgehändigt. Bei den Jungen mitspielend zeigte sie gute Ansätze.



B-Schüler

Spannend ging es bei den B-Schülern zu. Erst im letzten Match fiel die Entscheidung. Drei Schüler hatten am Ende 4:1 Siege aufzuweisen. Aufgrund des besseren Satzverhältnisses gewann David Ruf (14:4 Sätze) vom TTC Oberlangenstadt vor Lars Höppel (13:4, TTC Unterzettlitz) und Maximilian Weimer (12:6, TTC Oberlangenstadt). Die weiteren Platzierungen: 4. Daniel Scheiblich (TTC Oberlangenstadt), 5. Max Herold, 6. Finn Motschenbacher, (beide TTC Geutenreuth).

Turnierleiterin Corina Wachter und der Vorsitzende des TTC Unterzettlitz, Manfred Butzin, ehrten die Sieger. Die jeweiligen Erst- und Zweitplatzierten qualifizieren sich für das zweite Bezirksbereichsranglistenturniers West am 15. April. gi