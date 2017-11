Theisenorter Doppelschlag kurz vor der Pause

Erneut fanden am vergangenen Spieltag im Kreis Lichtenfels nicht viele Partien statt. Die Liste der Nachholspiele wird somit immer länger. In der Kreisklasse 2 Lichtenfels festigten die TSF Theisenort mit einem 4:1-Heimsieg über den Drittletzten FC Fortuna Roth seinen dritten Tabellenplatz. Der FC Baiersdorf zog im Duell der Tabellennachbarn beim SV Fischbach mit 1:2 den Kürzeren.



Kreisklasse 2 Lichtenfels

TSF Theisenort -

FC Fortuna Roth 4:1

Die TSF hatten zunächst mehr Probleme als gedacht. Die Rother standen sehr diszipliniert in der Defensive und setzten immer wieder Nadelstiche. Theisenort war zwar bemüht, doch trotzdem plätscherte das Spiel zunächst dahin. Erst dann boten sich K. Kleylein und Puff die ersten Chancen, doch Fortunen-Torwart Müller wehrte ab. Ein Eckball führte zum 1:0, als Wich in einer Spielertraube am höchsten stieg und den Ball unhaltbar ins Tor lenkte (41.). Ein Konter brachte das schnelle 2:0, als die Gästeabwehr zu weit aufgerückt war (44.). Jakobi behielt die Übersicht und legte den Ball quer zu Wich, der dem guten Gästetorwart Müller keine Chance ließ.

Die zweite Halbzeit begann die Heimelf deutlich kreativer und setzte den Gegner bereits in dessen Hälfte unter Druck. Nach einem genauen Pass von Wich in den Lauf von Jakobi stand es 3:0 (55.). In der 63. Min. tauchte Jakobi erneut allein vor Müller auf, schoss aber drüber. Dann lenkte Müller einen Schuss von Buckreuß gerade noch um den Pfosten. Der anschließende Eckball von Puff brachte das 4:0 durch den kopfballstarken Buckreuß (70.). Die Theisenorter schalteten danach einen Gang zurück. Der FC Roth tauchte einige Male vor dem bis dahin beschäftigungslosen Thomas Franz auf. Dem Baiersdorfer Spielertrainer René Blank war es vorbehalten, mit einem Traumtor aus 20 m für den Endstand zu sorgen (87.). vb



SV Fischbach -

FC Baiersdorf 2:1

Mit dem vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen setzte der SV Fischbach seine Erfolgsserie fort und verabschiedete sich mit einem umkämpften Heimerfolg in die Winterpause. Mit dem ersten Angriff der Partie nach knapp drei Minuten schockte Meindlschmidt die Gäste mit einem Lattenkracher aus 20 m. Im Gegenzug brachte Nico Hahner die Rother in Führung (7.). Danach übernahmen die Fischbacher komplett das Regiment und ließen die Gäste kaum noch zur Entfaltung kommen. Nach einer Kombination von Alexander Müller und Tobias Müller glich Letzterer kurz vor der Pause für Fischbach aus. In Hälfte 2 fanden die Gäste kein Mittel gegen die SV-Abwehr und kamen kaum noch zu Torchancen. C. Schedel schloss nach 68 Minuten wiederum nach Vorlage von A. Müller den besten Angriff der zweiten Hälfte zum vielumjubelten 2:1 ab. red



Kreisklasse 1 Bamberg

SV Hallstadt -

SpVgg Ebing II 12:0

Das Ergebnis sagt alles über den Spielverlauf aus. Der Tabellenletzte stand vom Anpfiff weg auf verlorenem Posten und hatte dem Angriffswirbel der Hallstadter nichts entgegenzusetzen. Hallstadt dominierte die Begegnung nach Belieben, zumal die Ebinger nach der Pause regelrecht einbrachen und nicht weniger als achtmal das Leder aus dem Netz holen mussten. Nach vorn selbst lief bei der Bezirksliga-Reserve nichts zusammen. Beim Sieger traf Patrick Wessel siebenmal, Christian Fischer (2), Steven Peter (2) und Alexander Leier steuerten die restlichen Tore bei. di



A-Klasse 2 Lichtenfels

FC Schney -

FC Oberwohlsbach 0:4

Von Beginn an waren die Oberwohlsbacher spielbestimmend. Durch die Tore von Woweries und Müller vor der Pause waren die Weichen gestellt. Die Schneyer verstärkten zwar in der zweiten Halbzeit ihr Engagement, aber die Tore wurden von Seiler und Löffler für Oberwohlsbach erzielt.

TSV Dörfles-Esbach -

SpVgg Lettenreuth II 5:0

Tore: 1:0 Fichtner (12.), 2:0 C. Valtin (41.), 3:0 Fichtner (68.), 4:0 Schefer (79.), 5:0 Karpinski (87.)



A-Klasse 3 Coburg

LTV Gauerstadt -

SpVgg Dietersdorf 0:1

Mehr Mühe als erwartet hatte Spitzenreiter Dietersdorf, um mit einem Dreier die Heimfahrt vom Tabellenvorletzten antreten zu können. Die Gäste hatten zwar spielerisch ein deutliches Plus und auch die besseren Möglichkeiten, doch vergaben sie diese viel zu leichtfertig. Letztlich reichte das Tor von Benedikt Herold (33.) zum Sieg aus. di



A-Klasse 5 Kronach

SV Seelach -

SG Roth-Main II 2:5

Der SV Seelach muss weiter auf den ersten Sieg seit Anfang September warten. Dabei sah es zunächst noch gut aus, denn Jens Jüngling gelang die frühe Führung. Mit einem Doppelschlag drehten die Gäste jedoch die Partie. Der zweite Treffer von Jens Jüngling ließ nochmals kurz Hoffnung aufkeimen, die jedoch Gästespieler Homuth schnell mit dem 2:5 im Keim erstickte.

Tore: 1:0 J. Jüngling (3.), 1:1 Pinhart (16.), 1:2 Pinhart (24.), 1:3 Brosemann (41.), 1:4 Eigentor (58.), 2:4 J. Jüngling (64.), 2:5 Homuth (75.)



A-Klasse 3 Bamberg

VfL Mürsbach -

SG Lauf/Unterleiterb. II 6:0

Eine sichere Angelegenheit war die Partie für die Mürsbacher. Der VfL kontrollierte Ball und Gegner über das gesamte Spiel und geriet selbst kaum in Gefahr. Die Heimelf erspielte sich eine Fülle von besten Chancen, so dass die SG mit dem halben Dutzend Tore gut bedient war. - Tore: 1:0 Bastian Wachter (11.), 2:0 Christian Lurtz /29.), 3:0 Maximilian Lurtz (43.), 4:0, 5:0, Philipp Streng (82., 86.), Wolfgang Wendler (91.). di