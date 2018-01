Tanaya Betz sichert sich den Nordbayerntitel

Zum Saisonauftakt der Leichtathletik-Hallensaison waren bei der nordbayerischen Hallenmeisterschaft der U20, U16 und AK 13 unter den über 600 Sportlern aus 55 Vereinen auch Talente der TS Lichtenfels am Start. In der Halle des LAC Quelle Fürth sah man, dass sich das Wintertraining bei den Lichtenfelsern ausgezahlt hat. Viele Sportler steigerten ihre Leistungen.

Eine Goldmedaille durften die Trainer und Betreuer auch bejubeln. Tanaya Betz holte sich in der W15 den Titel im Hochsprung mit einer Höhe von 1,58 m. Sie stieg bei 1,40 Meter ein und hatte bis zu ihrer Siegerhöhe keinen Fehlversuch. Zudem erreichte sie den Endlauf über 60 m, in dem sie Achte wurde.

Lejla Palos W15 startete im Kugelstoßen. Mit 8,16 m belegte sie den sechsten Platz.



Bronze für Laney Schmid

Laney Schmid (W14) steigerte sich um beachtliche 1,14 m im Kugelstoßen und holte sich mit 9,43 m den dritten Podestplatz bei ihrer ersten "Nordbayerischen". Über die 60-Meter-Hürdenstrecke sprintete sie in 10,30 Sek.

Auch Jule Graß (W14) startete zum ersten Mal und rief ihr Potzenzial ab. Im Weitsprung landete sie bei 4,55 m auf dem siebten Platz. Über 60 m sprintete sie in 8,80 Sek. und über die 60 m Hürden in 10,34 Sek.

In der Altersklasse M13 startete Pascal Renner. Er wurde im 60-Meter-Sprint mit 8,40 Sek. Sechster.



Schülermeisterschaft in Wendelstein

Das TSL-Team der U14/U12 startete in Wendelstein bei den Schülermeisterschaften. Johanna Krauß und Dana Feil W12 sicherten sich im Vier-Runden-Lauf den ersten und zweiten Platz. Bei den 2 x 30-Meter-Sprints wurde Krauß Zweite vor Hoffman. Feil und Tizia Stenglein belegten Platz 5 bzw. 6. Im Kugelstoßen setzte sich Leonie Münch durch und holte sich den Sieg mit 5,76 m. Die gut eingespielte Staffel mit Krauß, Feil, Hoffman und Stenglein hatte die Nase vorn und holten sich verdient den Sieg.

Bei den Jungs zeigte Nico Tischer (M11) sein Können. Mit 1,26 m sicherte er sich den zweiten Platz im Hochsprung. Nils Rauch (M13) freute sich in dieser Disziplin mit 1,23 m über Rang 3. Samuel Kalkus (M12) bestritt den Vier-Runden-Lauf in 1:11,30 Min. und wurde damit Zweiter.

Das Staffelteam mit Tischer, Rauch, Kalkus, und Münch lief auf Rang 2. DaS