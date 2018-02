SV Seubelsdorf verliert knapp beim TSV Kirchenlaibach

"Fliegerschänke" - das Spiellokal des TSV Kirchenlaibach hält, was der Name verspricht: Es liegt direkt unterhalb eines Flugtowers, mit Blick auf die Rollbahn. Deren Betrieb ruhte, als der SV Seubelsdorf dort zur Schach-Bezirksoberligapartie gegen die Gastgeber antrat.



Bezirksoberliga

TSV Kirchenlaibach -

SV Seubelsdorf 4,5:3,5

Die Heimmannschaft spielte gegen die favorisierten Gäste aus Seubelsdorf stark auf und ging früh in Führung: SV-Spieler Hans-Jürgen Drechsel (an Brett 8) musste bereits nach wenigen Minuten so viele Felderschwächen verwalten, dass er spielentscheidendes Material einbüßte und aufgab. Marko Hofmann glich aber an Brett 5 aus, indem er seinen Kontrahenten mit einem kompromisslosen Königsangriff in die Knie zwang. Ivan Adamovic wollte sich an Brett 3 mit einem frühen Opfer einen positionellen Vorteil verschaffen, doch stattdessen übernahm sein Gegner die Initiative und stellte den Vorsprung für Kirchenlaibach wieder her.



Da die Situation auf den übrigen Brettern für die Gäste zu sprechen schien, nahm der Seubelsdorfer Tobias Kolb an Brett 8 das Remis-Angebot seines Gegners an, obwohl er dessen König mit einem Bauernsturm in die Brettmitte getrieben hatte und dem Sieg nahe war.



In einer taktisch explosiven Stellung übersahen an Brett 2 sowohl Matthias Bergmann als auch sein Kirchenlaibacher Spielpartner ihre Gewinnkombinationen und die Partie endete unentschieden.

Uwe Voigt brach an Brett 6 aus seiner beengten und materiell nachteiligen Stellung aus, lief damit allerdings in ein einzügiges Matt, so dass die Kirchenlaibacher einen weiteren Mannschaftspunkt verbuchten. Für ein Gesamt-Remis hätte es an dieser Stelle zwei SV-Siege in den noch laufenden Partien gebraucht.



Spitzenspieler Michal Michalek machte dem Seubelsdorfer Team Hoffnung: Mit einer perfekten Einkesselungsstrategie verhalf er seinen Schwerfiguren zur völligen Herrschaft über die vorletzte Reihe, auf der sie dann siegbringend über den gegnerischen König herfielen. Nun lag es am SVS-Mannschaftskapitän Christian Gebhardt, seine Siegesserie (5 aus 5) fortzusetzen. Er kämpfte sich aus einer leicht beengten Position frei und baute dann selbst Druck auf, indem er immer neue Angriffswellen losschickte. Dabei musste er aber zunehmend Bauernverluste in Kauf nehmen. Kurz vor dem Ende der Gesamtspielzeit stellte sich die Punkteteilung in einem Bauernendspiel als unvermeidlich heraus. Damit haben die Kirchenlaibacher knapp gewonnen und den Höhenflug des kurzzeitigen Tabellenführers Seubelsdorf beendet: Der SV fällt auf Platz 2 zurück, da sich die Bamberger den Spitzenrang mit einem Sieg über Mitfavorit Nordhalben zurückerobert hatten.

Weil die direkten Begegnungen von Seubelsdorf mit Bamberg und Nordhalben aber noch bevorstehen, bleibt es in der Liga weiter spannend. uv