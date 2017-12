Staffelsteinerinnen wahren ihre weiße Weste

Acht Siege und nur eine knappe Niederlage war die Bilanz der Staffelsteiner Faustball-Vertretungen am vergangenen Spieltag. Die beiden Frauenteams, die Männermannschaft und die weibliche Jugend 16 wussten an diesem Wochenende auf ganzer Linie zu überzeugen.



Bayernliga, Frauen

TSV Staffelstein -

TV Herrnwahlthann 3:0

(12:10, 11:1, 11:7)

In der ersten Partie gegen den TV Herrnwahlthann starteten die TSVlerinnen in er Adam-Riese-Hallle noch sehr verhalten. Schnell lagen sie mit vier Bällen in Rückstand. Doch nach einer Auszeit fanden die Staffelsteinerinnen zu ihrer Form. Punkt um Punkt verkürzten sie, um den ersten Durchgang noch mit 12:10 für sich zu entschieden. Danach zeigten sie den Zuschauern weiter Faustball auf hohem Niveau und entschieden die beiden Folgesätze deutlich für sich.

TSV Staffelstein -

TSV Unterpfaffenhofen-G. 3:1

(6:11, 11:3, 11:2, 11:5)

Ähnlich wie im ersten Match verschliefen die Staffelsteinerinnen auch gegen Unterpfaffenhofen den Start. Diesmal ging der Satz deutlich verloren. Danach rissen sich die Frauen zusammen und stellten sich besser auf den Gegner ein. Mit 11:3, 11:2 und 11:5 gingen die Durchgänge 2, 3 und 4 deutlich an die Badstädterinnen. Somit stehen die Frauen weiter auf Tabellenplatz 1.

TSV: Ulla Donath, Pia Donath, Jule Donath, Annabell Steinböck, Jule Ahles, Nadine Potzel, Steffi Potzel



Landesliga Ost, Männer

TSV Staffelstein -

TV Meierhof 3:2

(5:11, 11;13, 11:9, 11:9, 11:8)

Gegen Gastgeber Meierhof erwischten die TSV-Männer keinen guten Start und verloren den ersten Satz. Erst im zweiten waren sie auf Augenhöhe, mussten sich aber in der Verlängerung knapp geschlagen geben. Vom 0:2-Rückstand ließen sich die Staffelsteiner nicht aus der Ruhe bringen. Ab dem dritten Satz legten sie noch eine Schippe drauf und holten sich die drei folgenden Sätze und den Gesamtsieg.

TSV Staffelstein -

TS Thiersheim 3:0

(11:2, 11:6, 11:4)

Keine Probleme hatten die Staffelsteiner mit der TS Thiersheim. Deutlich gingen drei Sätze an den TSV, der mit 10:2 Punkten hinter Maxhütte-Haidhof auf Rang 2 liegt.

TSV: Manuel Kestel, Christoph Röll, Michael Grosch, Ulli Galster, Roberto Hahn



Landesliga Ost, Frauen

TSV Staffelstein II -

SG Floss/ Mantel-W. 3:1

(8:11, 11:4, 11:9, 11:5)

Die Staffelsteinerinnen hatten in Marktleugast gegen die SG Floss/Mantel-Weiherhammer Startprobleme. Doch nach dem Verlust des ersten Satzes glichen die TSVlerinnen mit 11:4 aus. Der dritte und vierte Durchgang ging nach starker Leistung an die Adam-Riese-Städterinnen.

TSV Staffelstein II -

DJK FV Ursensollen 2:3

(11:8, 4:11, 12:10, 11:6, 4:11)

Gegen Ursensollen begann Staffelstein konzentriert. Mit langen, geschobenen Bällen punktete der TSV zum Satzerfolg. Mit dem Ball der Ursensollenerinnen hatten die Oberfranken Probleme. Der zweite und vierte Satz, der mit dem Ball der DJK gespielt wurde, ging jeweils deutlich an die Oberpfälzer. im fünften Abschnitt schwächelten die TSVlerinnen etwas und mussten das Spiel abgeben.

TSV: Nadine Dittmar, Hanna Kießling, Laura Hantke, Manuela Donath, Gerti Potzel



Landesliga Ost, U16 weiblich

In der Adam-Riese-Halle starteten die U16-Mädchen des TSV in ihre Saison. Dass die Staffelsteinerinnen mit einem neuformierten Team antraten, merkte man ihnen nicht an. Souverän setzten sie ihre Gegner vor allem mit langen, geschobenen Bällen unter Druck. Gerade in den beiden knappen Partien gegen Herrnwahlthann I (12:10, 13:11) und Stammbach (8:11, 11:6, 15:14) behielten die TSVlerinnen einen kühlen Kopf. Den dritten Erfolg holte sich Staffelstein gegen Herrnwahlthann II mit 11:9, 11:7. spo

TSV: Jule Donath, Hanna Kiesling, Sina Ahles, Lena Lemmink, Paula Reißenweber, Hannah Reißenweber