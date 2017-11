Staffelsteinerinnen holen den Titel

Am vergangenen Sonntag fand in Hof der Abschlussspieltag der Faustball-Landesliga Ost statt. Die zweite Mannschaft der Staffelsteiner Frauen spielte an diesem Tag gegen den SV Hof und den TV Hallerstein.



Damen-Landesliga Ost

TSV Staffelstein II - SV Hof 3:0

(11:2, 11:3, 11:2)

In der ersten Partie spielten die Frauen gegen den SV Hof. Gegen den Aufsteiger startete Trainer Bernd Donath mit Dittmar und Hantke im Angriff, Lemmink im Zuspiel und G. Potzel/E. Donath in der Abwehr. Schnell kristallisierte sich für die Badstädterinnen ein leichtes Spiel heraus.

Die Damen spielten sicher und holten sich deutlich den ersten Satz. Im zweiten Satz kamen J. und P. Donath für Hantke und Lemmink. Wieder starteten die Staffelsteinerinnen konsequent und stark, somit holten sie sich auch den zweiten Teilsieg. Auch im dritten Satz stellte Trainer Bernd Donath um, und wieder zeigte die Mannschaft eine fast fehlerfreie Vorstellung, holte sich den dritten Satz und den Gesamtsieg.



TSV Staffelstein II -

TV Hallerstein 3:0

(11:7, 14:12, 11:6)

Im zweiten Match trafen die Badstädterinnen auf den TV Hallerstein. Hier begannen die TSVlerinnen mit P. Donath und Dittmar im Angriff, J. Donath im Zuspiel und Hankte/Lemmink in der Abwehr. Das junge Team kam wieder souverän in das Match und holte sich gleich den ersten Sieg mit 11:7. Im zweiten Satz jedoch schwächelte die Mannschaft. Nach einigen Fehlern drehte Hallerstein auf und sicherte sich viele Bälle. Die TSV-Spielerinnen lagen zwischenzeitlich sogar mit 8:9 in Rückstand. Doch mit einer Auszeit sammelten die Adam-Riese-Städterinnen neue Kraft und kämpften sich zurück. Nach einem Angaben-Ass und weiteren starken Abwehraktionen holten sie sich den zweiten Satzsieg. Im letzten Abschnitt zeigten sie wieder eine fehlerfreie Leistung und holten sich den zweiten Gesamtsieg. Durch die beiden klaren Erfolge verteidigten die TSV-Damen Rang 1 und holten sich den Meistertitel der Landesliga Ost. sp

TSV Staffelstein: Pia Donath, Jule Donath, Elke Donath, Gerti Potzel, Maike Lemmink, Nadine Dittmar, Laura Hantke