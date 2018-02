Staffelsteinerinnen freuen sich über 4:4 in Marktredwitz

Das Badmintonteam des BC Staffelstein hat beim Bezirksoberliga-Spieltag in Marktredwitz gegen zwei starke Mannschaften einen Punkt mit nach Hause genommen.



Gegen die Gastgeber von der TS Marktredwitz schöpften die BCSler ihr Potenzial nicht aus und mussten sich mit 3:5 geschlagen geben. Gegen den EC Bayreuth II gelang den Staffelsteinern ein

Unentschieden.



Von Beginn an in Rückstand

Gegen Marktredwitz lag der BCS von Beginn an im Rückstand. Durch den Verlust der beiden Herrendoppel E. Meierhofer/T. Nossek (15:21, 11:21) und P. Melicher/C. Grünbeck stand es schon 2:0 für die Gastgeber. Obwohl Melicher/Grünbeck den ersten Satz mit 21:16 für sich verbuchten, reichte es nicht zum Sieg. Sie mussten sich noch mit 18:21 und 9:21 geschlagen geben. Die Damen A. Grünbeck und H. Nossek hingegen zeigten ihre gewohnte Stärke und verkürzten auf 1:2. Im ersten Satz bewiesen sie Nervenstärke und sicherten sich in der Verlängerung mit 28:26 den Sieg. Mit 21:7 ließen sie den Marktredwitzerinnen im zweiten Durchgang dann keine Chance mehr und blieben damit im achten Match ungeschlagen.



In den Herreneinzeln hatten die Fichtelgebirgler wieder die Oberhand und siegten jeweils in zwei Sätzen über E. Meierhofer (18:21, 12:21) und T. Nossek (19:21, 10:21). Im Dameneinzel siegte Anne Grünbeck deutlich gegen M. Schmidt (21:12, 21:16). Auch H. Nossek und C. Grünbeck überzeugten im Mixed mit einer starken Leistung und erkämpften sich in drei Sätzen einen weiteren Punkt (21:10, 17:21, 21:12). Das dritte Herreneinzel von P. Melicher musste über Unentschieden oder Niederlage für den BCS entscheiden. Durch zu viele einfache Fehler reichte es jedoch nicht für einen Sieg. G. Buhlmann holte mit 21:16, 21:9 den entscheidenden Punkt für Marktredwitz.



Bayreuth mit nur einer Dame

Im zweiten Spiel trat der EC Bayreuth II wie schon im Hinrundenspiel mit nur einer Dame an. Somit ging das Damendoppel und Dameneinzel kampflos an den BCS, der so mit einem 2:0 in die Partie startete.



Wie gegen Marktredwitz gingen die beiden Herrendoppel leer aus. Trotz eines guten Starts von E. Meierhofer und T. Nossek ging das Spiel in zwei Sätzen an die Bayreuther Krohn/Wolf (19:21, 14:21). P. Melicher und C. Grünbeck zeigten nicht ihr Können und mussten sich mit 15:21, 13:21 beugen. Die Überlegenheit der Bayreuther Herren zeigte sich auch in den Einzeln. Obwohl E. Meierhofer den ersten Satz für sich entschied, reichte es am Ende nicht für einen Sieg über F. Krohn (21:18, 15:21, 11:21). BCS-Mannschaftsführer T. Nossek hatte gegen den technisch starken D. Feldezcki ebenfalls das Nachsehen (16:21, 17:21). Die Bayreuther hatten sich somit schon das Unentschieden gesichert. Den BCSlern drohte eine Niederlage. Das Mixed der Staffelsteiner ließ jedoch nichts anbrennen. H. Nossek und C. Grünbeck sicherten klar in zwei Sätzen den dritten Punkt für den BCS.



Melicher behält die Nerven

P. Melicher hatte es wie schon in der ersten Partie wieder in der Hand. Dabei behielt er diesmal die Nerven. In zwei umkämpften Sätzen (21:18, 21:19) siegte er über G. Vechtel und holte den Punkt zum 4:4.



"Wir haben heute mit keinem Punkt gerechnet und freuen uns deshalb umso mehr über den Ehrenpunkt, vor allem weil wir so den ECB II in der Tabelle hinter uns lassen konnten", sagte BCS-Vorsitzender Clemens Grünbeck.



Die Staffelsteiner stehen derzeit auf dem fünften Tabellenplatz, drei Punkte vor dem EC Bayreuth II. Marktredwitz schob sich auf den zweiten Rang hinter Forchheim.



In Kronach punkten

Am Wochenende geht es für die Badstädter dann zum Auswärtsspiel nach Kronach, wo die TSK und der BV Bamberg II warten. Dort will der BCS versuchen, in Vollbesetzung für das Saisonziel Klassenerhalt zu punkten. hno