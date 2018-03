Staffelsteinerinnen bei deutscher Meisterschaft zu nervös

Bei der deutschen U18-Faustball-Meisterschaft der Frauen in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein hat der Favorit TV Jahn Schneverdingen im Finale einen 3:1-Erfolg gegen den TSV Calw gefeier. Der gastgebende TSV Staffelstein kam auf den zehnten Platz.

In Gruppe A setzte sich der TSV Calw mit 6:2 Punkten an die Spitze, vor dem punktgleichen Ahlhorner SV. Der MTV Rosenheim kam mit 3:5 Punkten auf den dritten Rang gefolgt vom TSV Wiemersdorf und dem TSV Pfungstadt.

In Gruppe B waren die heimischen Spielerinnen des TSV Staffelstein vor den zahlreichen Zuschauern deutlich nervöser, wodurch ihnen zu viele leichtfertige Fehler unterliefen. Dadurch unterlagen sie oft knapp. Mit 2:6 Punkten landete der TSV auf Platz 4 vor dem TV 1865 Waibstadt. Der TV Jahn Schneverdingen stellte sein Können von Anfang an unter Beweis und kam mit nur einem Verlustpunkt auf Rang 1, vor dem TSV Gärtringen und dem VfL Kellinghusen.

Auch im Spiel um Platz 9 fehlten dem TSV Staffelstein um Trainer Bernd Donath gegen den TV 1865 Waibstadt die Nerven. Der TSV unterlag knapp mit 1:2. Im Spiel um Platz 7 siegte der TSV Wiemersdorf 2:1 gegen den TSV Pfungstadt.

Im ersten Halbfinale feierte der TSV Calw einen 2:0-Erfolg gegen den TSV Gärtringen. Besonders spannend wurde es im zweiten Halbfinale zwischen dem TV Schneverdingen und dem Ahlhorner SV, dass der Favorit TV Schneverdingen knapp mit 2:1 gewann. Im Spiel um Platz 5 siegte der MTV Rosenheim gegen den VfL Kellinghusen.

In den Finals zeigten alle vier Mannschaften erstklassigen Faustball. Für die vielen langen Ballwechsel mit teils spektakulären Abwehraktionen bedankten sich die Zuschauer mit lautem Applaus. Im Spiel um Platz 3 setzte sich der TSV Gärtringen in einem hart umkämpften dritten Satz gegen den Ahlhorner SV durch.

Auch im Endspiel zwischen dem TSV Calw und dem TV Jahn Schneverdingen ging es in den Entscheidungssatz. Nachdem Calw den ersten Satz überraschend mit 11:6 gewann, entwickelte sich ein besonders spannender zweiter Abschnitt, in dem sich der Favorit Schneverdingen knapp mit 11:9 durchsetzte. Der Entscheidungssatz ging dann mit 11:7 etwas deutlicher an die neuen deutschen Meisterinnen aus Schneverdingen. hakl