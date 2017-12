Staffelsteiner zehren vom Blitzstart

Die Basketballer des TSV Staffelstein haben in der Bezirksoberliga den BBC Bayreuth III mit 83:71 (46:38) geschlagen und überwintern mit 6:2 Siegen auf dem zweiten Tabellenplatz. Das Team aus Bayreuth steht trotz einer kämpferischen Leistung nach dieser Niederlage mit lediglich zwei Siegen auf dem letzten Tabellenplatz.



Bis auf Klaus Albert, Stefan Baumann und Lars Birkner waren alle Staffelsteiner einsatzbereit.



Starker Auftakt der Staffelsteiner

TSV-Trainer Mario Reitz begann mit einer kleinen, aber schnellen Formation, die hellwach war und gegen völlig überforderte Bayreuther alle Register zog. Vor allem Schneider, Boysen, Saulich und Gärtner überrannten den Gegner förmlich und brachten ihre Farben bis zur 5. Min. mit 19:0 in Führung. Die Auszeit des Bayreuther Trainers nahm den Schwung aus dem Staffelsteiner Angriffsspiel. Die BBClern fanden langsam ins Spiel. Die Hausherren gingen dennoch mit einer 31:19-Führung ins zweite Viertel. Hier plätscherte das Spiel vor sich hin. Staffelstein behauptete den komfortablen Abstand gegen die nur zu siebt angetretenen Bayreuther um den Ex-Bundesliga-Spieler Rudi Adler. Coach Reitz nutzte seinen Zwölf-Mann-Kader und gab allen seinen Spielern Einsatzminuten. Beim 46:38 ging es in die Pause. Bayreuth beendete mit einem Dreier von Florian Schuster den zweiten Abschnitt und gewann diesen mit 19:15. Trainer Reitz forderte von seinen Spielern, in der zweiten Hälfte eine Schippe drauf zu legen.



Ausgeglichene zweite Halbzeit

Die Hausherren bauten ihre Führung bis zur 25. Min. wieder auf 14 Zähler aus (54:40), verpassten es aber dann, sich entscheidend abzusetzen. Ein Grund dafür war das Bayreuther Duo Ködel (25 Punkte) und Vogel (15), die ihre Farben im Spiel hielten. Auf Staffelsteiner Seite waren es zumeist Gärtner und Popp, die dafür sorgten, dass die Staffelsteiner mit einer 68:58 Führung in den Schlussabschnitt gingen.



Hier gestattete die TSV-Abwehr dem Gast in den ersten fünf Minuten nur zwei Punkte. Beim 77:60 war die Partie entschieden. Die Staffelsteiner schalteten einen Gang zurück, was die BBCler nutzten, bis zum Schluss auf zwölf Zähler Differenz zu verkürzen. Coach Mario Reitz zog ein zufriedenstellendes Fazit: "Nachdem wir zuletzt gegen den Post SV Bamberg gerade in der zweiten Halbzeit im Angriff schwach waren, haben wir uns mit dieser Leistung rehabilitiert. Die Jungs haben sich den zweiten Platz redlich verdient."



Für die Staffelsteiner geht es am 13. Januar bei den Regnitztal Baskets II weiter. MBo

TSV Staffelstein: Gärtner (20), Popp (14), Boysen (14), Saulich (12), Schneider (9), A. Feulner (4), M. Feulner (4), Heidenreich (3), Dütsch (2), Schuberth (1), Schoger, Förner