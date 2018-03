Staffelsteiner sichern sich Rang 3

Nach der Auswärtsniederlage in der Vorwoche gegen den BBC Bayreuth III haben sich die Basketballer des TSV Staffelstein zum Abschlussspieltag rehabilitiert. Das Team von TSV-Coach Mario Reitz feierte beim TSV Bindlach einen 78:75 (40:38)-Sieg. Damit beendeten die Staffelsteiner die Bezirksoberligaspielzeit auf dem dritten Tabellenplatz und wiederholten damit den Erfolg aus der Vorsaison.



Ausgeglichene erste Halbzeit

Angetrieben vom gut aufgelegten Daniel Saulich erspielten sich die Staffelsteiner bis zur 6. Min. eine 12:8-Führung, ehe Bindlach mit zwei Dreiern antwortete und selbst in Führung ging. Das Hinspiel hatte Staffelstein mit 84:99 verloren und dabei gerade in der Defensive kein gutes Bild gegen die extrem guten Dreierschützen der Bindlacher abgegeben. Beim Stand von 24:20 zugunsten der Gastgeber ging es ins zweite Viertel.

Da die Staffelsteiner Defensive nun konzentrierter arbeitete, hielt das Reitz-Team die Begegnung offen. Johannes Schoger sorgte für das 30:30 (15.). Dank eines sehr gut agierenden Christoph Popp lagen die Staffelsteiner zur Halbzeit knapp mit 40:38 vorne.



TSV stark dezimiert

Obwohl die Bad-Städter nur zu acht angetreten waren, kämpften die Gäste gegen die abstiegsbedrohten Bindlacher für eine Revanche für die bittere Heimniederlage.

Im dritten Viertel leistete sich das Staffelsteiner Team in der Abwehr einige Aussetzter und ließ den starken Bindlacher Dreierschützen zu viel Platz, die sich die Führung mit vier Dreiern zurückholten. Daniel Saulich und Jonas Boysen war es in dieser Phase der Partie zu verdanken, dass die Gäste nur mit einem 53:58-Rückstand in den Schlussabschnitt gingen.

Das Staffelsteiner Team war nun hellwach und kämpfte sich bis zur 34. Min. heran. Daniel Saulich warf die Gäste in der 35. Min. per Dreier zum 65:62 wieder in Front.



Starkes Schlussviertel

In der Folge behielten die Basketballer vom Obermain einen kühlen Kopf. In der 39. Min. sorgte Klaus Albert mit einem weiteren Treffer aus der Distanz und zwei Freiwürfen zum 73:68 für die Vorentscheidung. Mit der nötigen Routine und Abgeklärtheit eines Topteams sorgten dann Felix Schneider und Topscorer Christop Popp für den knappen aber verdienten 78:75-Sieg am letzten Spieltag.

"Wie so oft in den letzten beiden Spielzeiten haben wir im letzten Viertel den Kopf aus der Schlinge gezogen und den elften Saisonsieg eingefahren", analysierte Coach Mario Reitz nach dem Spiel und fügte hinzu. "Mein Team hat sich diese Platzierung verdient." MBo

TSV Staffelstein: Popp (18), Boysen (16), Albert (13), Saulich (12), Schoger (9), Gärtner (8), Schneider (2), Birkner.