Staffelsteiner revanchieren sich im Derby bei der TSL

Nach drei Auftritten in der Ferne haben die Faustballer der Spielgemeinschaft TS Lichtenfels/ATS Kulmbach erstmals einen Heimvorteil in der Landesliga Ost genossen. Zum Derby hatten sie den Lokalrivalen TSV Staffelstein sowie den SV Hof zu Gast im Sportzentrum an der Friedenslinde. Obwohl man diesmal im Derby nur zweiter Sieger blieb, wurde mit dem Erfolg gegen Hof die Serie von Punktgewinnen an allen bisherigen Spieltagen fortgesetzt. Die Staffelsteiner gewannen auch gegen Hof und setzten sich damit vorerst an die Tabellenspitze vor Maxhütte-Haidhof und der TSL.



Landesliga Ost, Männer

TS Lichtenfels -

TSV Staffelstein 0:3

(7:11, 11:13, 8:11)

Schon vom Anpfiff an merkte man, dass die Staffelsteiner heiß auf eine Revanche waren. Bei den Hausherren lief nichts zusammen. Der TSV zog mühelos auf 7:1 in Front, ehe die TSL aufholte, ohne aber den 7:11 verhindern zu können. Deutlich umkämpfter war Durchgang 2. Aber auch hier hatte am Ende der Gast mit 13:11 die Nase vorn. Im dritten Abschnitt gaben die TSler einen 3:1-Vorsprung aus der Hand, gerieten mit 3:8 ins Hintertreffen und mussten Satz (8:11) und Sieg an die Staffelsteiner abgeben.

TS Lichtenfels - SV Hof 3:0

(11:7, 11:4, 11:8)

Obwohl die Hausherren auch in dieser Partie keine Bäume ausrissen, ging der Sieg an die TSL. Hof hatte eine zu hohe Fehlerqoute, um die Gastgeber zu gefährden.

TSL: Benker, Faulstich, Kraus, B. Orlishausen, W. Orlishausen, Riediger

TSV Staffelstein - SV Hof 3:1

(11:6, 7:11, 11:0, 11:4)

Die Badstädter entschieden den ersten Satz klar für sich. Im zweiten leisteten sich die TSVler zu viele Fehler und zeigten ein sehr unsauberes Spiel, so dass die Hofer mit 11:7 ausglichen. Danach rissen sich die Staffelsteiner zusammen und deklasstierten die Hofer mit 11:0. Im vierten Abschnitt ließen die TSVler nichts mehr anbrennen.

TSV: M. Kestel, U. Galster, M. Grosch, C. Röll, M. Kraus, R. Hahn



Bayernliga, Frauen

TSV Staffelstein -

TV Neugablonz 3:0

(11:6, 11:9, 13:11)

Trotz der weiten Anfahrt nach Kaufbeuren zum TV Neugablonz starteten die Staffelsteinerinnen mit einer starken Leistung. Mit 11:6 ging der erste Satz an die Oberfranken. In den beiden folgenden Abschnitten entwickelte sich ein ausgeglicheneres Spiel. Doch am Ende behielten immer die TSVlerinnen die Oberhand.

TSV Staffelstein -

TSV Unterpfaffenhofen-G. 3:1

(11:9, 11:9, 8:11, 11:3)

Spannend verlief die zweite Partie. Jeweils knapp holten sich die Staffelsteinerinnen die ersten beiden Durchgänge, ehe sie im dritten mit 8:11 unterlagen. Danach drehten die TSV-Frauen nochmal richtig auf und festigten mit dem 3:1-Sieg Platz 1 in der Bayernliga. khk/spo

TSV: U. Donath, P. Donath, N. Potzel, A. Steinböck, J. Donath, J. Ahles