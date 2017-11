Staffelsteiner rennt gegen SVG-Bollwerk an

Den nimmt die DJK Lichtenfels ein, die den TV Ebern mit 4:0 nach Hause schickte.

TSV Staffelstein -

SV Großgarnstadt 1:2

In einem unterhaltsamen Spiel war der TSV Staffelstein vom Anpfiff weg die bessere Mannschaft. Gleich in der 5. Min. scheiterte Dennis Schunke am glänzend aufgelegten Gästetorhüter Michael Schmidt. Der TSV hatte zu diesem Zeitpunkt mehr vom Spiel. In der 12. Min. kam Maximilian Dietz aus guter Position zum Schuss, doch er verfehlte knapp das Gästetor. Zwei Minuten später scheiterte M. Dietz wieder am Torhüter. Der erste Warnschuss der Gäste aus Großgarnstadt kam per Kopf in der 17. Min, bei dem sich Sebastian Titze im TSV-Tor mächtig strecken musste. In der 23., 38. und 40. Min. hätten Denis Schunke und M. Dietz die Führung erzielen müssen, als sie klare Torchancen liegen ließen. Nach einem der seltenen Vorstöße erzielte Tobias Hübner nach einem Eckball per Kopf die Führung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: der TSV Staffelstein stürmte und die Gäste standen tief gestaffelt und lauerten auf Konter. Einer führte in der 53. Min. zum Erfolg. Einen Freistoß zirkelte Jürgen Neumann aus 20 m an der Mauer vorbei zum 0:2. Zwei Minuten später war es Maximilian Dietz, der den Anschlusstreffer nach schönem Zuspiel von Jonas Hagen erzielte. In der 62. Min. hätte Schunke den Ausgleich markieren können. Nach einer Unsportlichkeit wurde Andre Carl frühzeitig zum Duschen geschickt. Aber auch gegen einen dezimierten Gegner konnte der TSV die Abwehr der Gäste nicht knacken. hakl

DJK Lichtenfels -

TV Ebern 4:0

Nach einer zehnminütigen Abtastphase ergriffen die DJKler die Initiative und erspielten sich eine Reihe von Großchancen. Scheiterten M. Koch und Gnanapiragasam noch am starken Eberner Torwart Kapell, machte es Gardill besser und erzielte mit einem unhaltbaren Flachschuss aus gut 20 m das 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte M. Koch nach schöner Vorarbeit von P. Kotschenreuther auf 2:0. Auch in Halbzeit 2 war von den Gästen in der Offensive kaum etwas zu sehen. Ganapiragasam machte mit dem 3:0 nach knapp einer Stunde alles klar. Mit dem Schlusspunkt zum auch in dieser Höhe verdienten Sieg der Franken zum 4:0 krönte P. Kotschenreuther seine starke Leistung. jük