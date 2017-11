Staffelsteiner Männer klettern auf Platz 1

Gleich vier Teams der Staffelsteiner Faustballer waren am vergangenen Spieltag im Einsatz. Die Männer und die erste Frauenmannschaft haben dabei all ihre Spiele gewonnen.



Landesliga Ost, Männer

Die Männer hatten an ihrem zweiten Heimspieltag in der Adam-Riese-Halle FV Ursensollen und Hof zu Gast.

TSV Staffelstein -

DJK FV Ursensollen 3:0

(11.5, 11:6, 11:8)

Im Gegensatz zur Vorwoche zeigten sie sich die TSV-Männer von Beginn an ruhig und sicher und setzen sich gegen Ursensollen gleich zu Beginn ab. In den ersten beiden Sätzen lagen die Adam-Riese-Städter konstant vorne und holten sich zwei deutliche Teilsiege. Im dritten Satz ließen die Männer ein wenig nach - dennoch reichte es für einen klaren 3:0-Sieg.

TSV Staffelstein - SV Hof 3:0

(11:6, 11:5, 11:6)

Gegen den SV Hof präsentierten sich die Staffelsteiner genauso stark wie im ersten Satz. In allen drei Sätzen lagen die TSVler klar vorne und holten sich auch den zweiten Sieg des Tages. Mit 6:2 Punkten klettern die Herren vorerst an die Tabellenspitze der Landesliga.

TSV: Manuel Kestel, Ulli Galster, Christoph Röll, Michael Grosch, Paul Kiesler



Landesliga, Frauen

TSV Staffelstein -

TV Hallerstein 0:3

(5:11, 10:12, 9:11)

Gegen Hallerstein erwischten die TSV-Frauen in der Adam-Riese-Halle einen schlechten Start. Nach einer Führung zu Beginn wollte den TSVlerinnen nichts mehr gelingen. Die Hallersteinerinnen zogen Punkt um Punkt davon. Deutlich ging der erste Satz verloren. Im zweiten und dritten Abschnitt entwickelte sich ein spannendes Match. Die Staffelsteinerinnen steigerten sich, mussten sich dennoch in beiden Durchgängen knapp geschlagen geben.

TSV Staffelstein -

TV Stammbach 3:1

(6:11, 11:9, 11:3, 11:6)

Gegen Stammbach starteten die Gastgeberinnen ebensfalls verhalten. Die Gäste gingen wieder schnell in Führung. Doch diesmal gelang es den Frauen, das Match zu drehen. Während sie sich Satz 2 knapp mit 11:9 holten, drehten die TSVlerinnen im dritten und vierten Durchgang nochmal richtig auf und feierten zwei deutliche Erfolge.

TSV: Elke Donath, Manu Donath, Gerti Potzel, Nadine Dittmar, Laura Hantke und Maike Lemming



Bayernliga, Frauen

Die erste TSV-Frauenmannschaft feierte in Eibach zwei Siege und bleibt mit vier Siegen aus vier Spielen auf Platz 1.

TSV Staffelstein -

TV Eibach3:1

(11:4, 9:11, 11:8, 11:7)

Die TSVlerinnen zeigten von Beginn an eine starke Leistung. Deutlich holten sie sich mit 11:4 den Satzsieg. Doch der TV Eibach wachte danach auf. Ab dem zweiten Abschnitt boten sie den Gästen Paroli und glichen mit 11:9 aus. Ausgeglichen verliefen die folgenden Durchgänge, doch hatten die Staffelsteinerinnen am Ende jeweils die Nase vorn.

TSV Staffelstein -

TSG Mantel-Weiherh. 3:1

(13:11, 7:11, 11:9, 11:6)

Wie gewohnt taten sich die Staffelsteinerinnen gegen die TSG Mantel-Weiherhammer schwer. Im ersten Satz kämpften sich die TSVlerinnen nach einem Rückstand zurück und siegten noch mit 13:11. Im zweiten zogen sie jedoch deutlich den Kürzeren. Nach spannendem Verlauf zog der TSV mit 11:9 in Front. Im vierten Abschnitt spielten die Oberfranken nochmals stark auf und zogen von Beginn an davon und holten sie sich den Satz und den Gesamtsieg.

TSV: Ulla Donath, Pia Donath, Jule Donath, Annabell Steinböck, Nadine Potzel, Steffi Potzel



Landesliga Ost, U14 weiblich

Das neu gegründete U14-Mädchenteam mit Klara Klostermann, Paula Klostermann, Jasmin Galster, Lena Lemmink, Amelie Kraus, Leni Angrabeit, Emely Seidel und Jule Werthmann musste sich in Marktleugast dem TV Stammbach, dem TV Herrnwahlthann und dem TV Hallerstein jeweils mit 0:2 geschlagen geben. spo