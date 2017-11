Nach dem guten Start in die Saison mit zwei gewonnenen Spielen musste der SKC in Bamberg die erste Niederlage einstecken. Nicht nur das ist bitter für die Akteure. Neuzugang Marcus Gerdau hat sich im Duell mit Nicolae Lupu am Oberschenkel verletzt. Insgesamt war es eine enge Partie. Letztlich entschied Bamberg mit sicherem Gassenspiel im Abräumen das Spiel für sich.

Zu Beginn der Partie wurden die Badstädter schon richtig unter Druck gesetzt. Torsten Reiser stellte sich gegen Dominik Kunze, der mit 178:154 furios los legte. Auch Nicolae Lupu begann mit 173 Holz äußerst stark, während Marcus Gerdau das nachsehen hatte. Ex-Bamberger Julian Heß ging gegen Cosmin Craciun auf Punktejagd. Auf der ersten Bahn unterlag er knapp mit 151:144. In der zweiten Serie machte der SKC einiges gut. Allerdings nicht Torsten Reiser, der nicht in sein Spiel fand und mit 146:175 deutlich Holz abgab. Dafür holten Gerdau mit starken 177:160 Kegeln und Heß mit 168:162 Holz wichtige Satzpunkte. Im folgenden Schlagabtausch spielte Kunze völlig neben sich und blieb bei 139 Kegeln hängen. Dies nutzte Routinier Reiser aus und punktete mit 162 Holz. Bei der Aufholjagd dabei war der zweite Staffelsteiner Gerdau, der mit 162 Kegeln einen weiteren Punkt gegen Lupu (157) gewann. Nur Julian Heß haderte, was ihm keinen Punkt gegen Craciun (136:164) einbrachte. Die letzte Bahn der ersten Partie brachte für die Adam-Riese-Städter nur wenig. Reiser unterlag erneut mit 157:161 gegen Kunze, was in der Summe 619:653 Holz bedeutete. Heß gewann mit 150:144 seine Schlussbahn, unterlag dennoch im Gesamt mit 598:621 Holz. Einzig Marcus Gerdau, der trotz Verletzung weiter kegelte, holte mit 167:151 den Mannschaftspunkt. Seine 659:641 Kegel waren zugleich das Tagesbestergebnis.

Nun lag es am Schlusstrio, den Spieß herum zu drehen. Danach sah es zunächst auch aus. Denn Miroslav Jelinek zauberte 180 Kegel gegen Florian Fritzmann (165) auf die Bahn. Zudem punktete Jaroslav Hazva gegen Thomas Müller mit 166:139 deutlich. Jedoch hatte Florian Bischoff keinen guten Tag erwischt und musste sich mit 141:169 gegen Christian Wilke geschlagen geben. Im Anschluss brach die Aufholjagd ein. Jelinek hatte mit 149:156 Holz gegen Fritzmann das Nachsehen, Hazva musste ebenso mit 147:162 Holz den Satz abgeben und Florian Bischoff baute ab, so dass er nach 25 Wurf durch Jiri Vicha ersetzt wurde.

Auch hier konnten die Staffelsteiner nur zusehen, wie der Rückstand immer größer wurde. Wilke stand mit 183 Kegeln deutlich im Plus. Ein zu großer Rückstand im Gesamt war nicht mehr einzuholen.

Miroslav Jelinek hatte dies wohl bemerkt und gab nochmals Gas. 167:148 Holz gaben ein wenig Hoffnung. Der Punktgewinn von Hazva mit 140:133 hätte höher ausfallen müssen, um noch eine Chance zu haben. Vicha kam mit der Anlage nicht zurecht und musste sich mit 135:143 unterwerfen.

Chancenlos und mit über 100 Kegeln im Rückstand rettete Jelinek dennoch seinen Mannschaftspunkt mit 143:166 durch das bessere Gesamt von 639:635 Kegeln. Jaroslav Hazva konnte nochmals mit 141:135 seinen Satz und damit den Mannschaftspunkt sichern. Vicha hingegen unterlag erneut mit mageren 133:143 Holz. Letztlich standen schwache 535:638 an der Anzeigetafel der beiden Rivalen. Somit trennten sich beide Mannschaften mit einem Sieg der Victoria.

Nun gilt es für den SKC, den Kopf nicht hängen zu lassen, da die Mannschaft am kommenden Mittwoch zum NBC Pokal nach München reisen wird.



Victoria Bamberg -

SKC Staffelstein 5:3

(13:11 Satzpunkte, 3757:3644 Holz)

Kunze -Reiser 3:1 (653:619)

Lupu - Gerdau 1:3 (641:659)

Craciun - Hess 2:2 (621:598)

Fritzmann - Jelinek 2:2 (635:639)

Wilke - Bischoff/Vicha 4:0 (638:535)

Müller - Hazva 1:3 (569:594)