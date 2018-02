Staffelsteiner Frauen auch in der Halle Zweitligist

Die Staffelsteiner Faustball-Frauen haben den Wiederaufstieg in die 2. Liga Süd geschafft. In der Adam-Riese-Halle belegten sie vor fantastischer Fankulisse im Aufstiegsturnier den zweiten Platz, der den Sprung nach oben ermöglicht.

Die Staffelsteinerinnen boten in allen drei Spielen eine starke Leistung und belohnten sich mit dem Wiederaufstieg. So spielen die TSV-Frauen sowohl in der Feld- als auch in der Hallenrunde in der zweithöchsten Liga.



TSV Staffelstein -

TV Herrnwahlthann 3:2

(10:12, 11:9, 7:11, 11:8, 11:5)

Im ersten Match trafen die Frauen gleich auf den bayerischen Konkurrenten, den TV Herrnwahlthann. Gegen die Oberpfälzerinnen entwickelte sich ein spannendes Match. Zu Beginn war das Spiel der Badstädterinnen noch zu unsauber, so dass die Gäste leicht zu einigen Punkten kamen. Doch nach dem verlorenen ersten Durchgang (10:12) kämpfte sich das TSV-Team wieder heran und glich mit 11:9 aus. Der dritte und vierte Satz verliefen ähnlich. Nach schnellem Rückstand mussten sich die Staffelsteinerinnen mit 7:11 geschlagen geben, ehe sie mit 11:8 erneut ausglichen. Im entscheidenden fünften Abschnitt waren die Adam-Riese-Städterinnen angefeuert von den zahlreichen Fans in der fast vollbesetzten Halle hellwach. Mit 11:5 boten sie den Zuschauern eine starke Leistung und sicherten sich den Gesamtsieg.



TSV Staffelstein -

TSV Calw II 2:3

(10:12, 15:13, 7:11, 11:7, 8:11)

Gegen den Erstplatzierten des Bezirks Schwaben - den TSV Calw II - ging es in die zweite Auseinandersetzung. Beide Teams lieferten klasse Leistungen und agierten nahezu fehlerfrei. Um jeden Ball wurde gekämpft. Nach einem tollen Duell mussten sich die Badstädterinnen im ersten Satz geschlagen geben. Im nächsten ging es in die Verlängerung. Hier hatten die Staffelsteinerinnen dank einiger starker Aktionen mit 15:13 die Nase vorn. Danach zog Calw mit 11:7 wieder in Front, bevor die Adam-Riese-Städterinnen mit dem gleichen Resultat ausglichen. Im fünften Satz sah es gut aus für die Gastgeberinnen, doch die Schwaben besaßen die besseren Nerven, zogen vorbei und sicherten sich mit 11:8 den Sieg.



TSV Staffelstein -

NLV Vaihingen 3:0

(11:7, 11:8, 11:4)

Vor dem Match gegen den NLV Vaihingen war klar, dass die Staffelsteinerinnen einen 3:0- oder 3:1-Sieg für den Aufstieg benötigen. Entsprechend motiviert gingen die TSVlerinnen in die Partie. Von Beginn an zeigte das gesamte Team eine solide und fehlerfreie Leistung. Die Gastgeberinnen setzten sich ab und holten sich in den ersten beiden Sätzen mit 11:7 und 11:8 zwei Teilsiege. Im dritten Durchgang setzen sie noch einen drauf und boten den Zuschauern beim 11:4 eine starke Leistung. Damit war der Aufstieg perfekt. spo

TSV Staffelstein: Ulla Donath, Pia Donath, Nadine Potzel, Annabell Steinböck, Jule Ahles, Jule Donath, Stefanie Potzel



ERGEBNISSE

Herrnwahlthann - TSV Staffelstein 2:3

NLV Vaihingen - TSV Calw II 2:3

TSV Calw II - TSV Staffelstein 3:2

TV Herrnwahlthann - NLV Vaihingen 3:0

NLV Vaihingen - TSV Staffelstein 0:3

TV Herrnwahlthann - TSV Calw II 3:1



1. TV Herrnwahlthann 3 8:4 4:2

2. TSV Staffelstein 3 8:5 4:2

3. TSV Calw II 3 7:7 4:2

4. NLV Vaihingen 3 2:9 0:6