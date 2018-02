Staffelsteiner Faustballerinnen kämpfen um deutsche Meisterschaft

Für die Staffelsteiner Faustballerinnen steht der Höhepunkt der vergangenen Sommersaison an. Die weibliche Jugend hat sich nach einer grandiosen Saison für die deutsche Meisterschaft in Hohenlockstedt qualifiziert. Hoch im Norden treffen am Samstag und Sonntag die besten 24 Mannschaften aus ganz Deutschland aufeinander.



Dass den jungen Spielerinnen einiges zuzutrauen ist, haben sie bereits bei der bayerischen Meisterschaft bewiesen. Dort holten sie sich nach einem überragenden Wochenende klar den Meistertitel. Und auch für die Deutsche Meisterschaft ist die Zielvorgabe klar. "Wir wollen unter die 12 besten Teams, also in die vordere Hälfte kommen", sagt Trainer Bernd Donath.



Um dieses Ziel umzusetzen, muss das Team bereits am Samstag Gas geben. In der Vorrundengruppe treten die Badstädterinnen gegen den Wardenburger TV, den Güstrower SC, den TSV Breitenberg, den TV Waibstadt und den TV Hohenklingen an. Um den Anforderungen ihres Trainers gerecht zu werden, müssen die Jugendlichen die Vorrunde auf den ersten drei Plätzen abschließen. Unter diesen Umständen wären die Nachwuchsspielerinnen schon mindestens auf dem zwölften Platz. Spielführerin Jule Donath sieht die Chancen dazu auch gar nicht schlecht: "Wir haben eine ganz gute Gruppe erwischt und treffen in der Vorrunde nicht auf die bekannten Favoriten. Allerdings sind viele für uns unbekannte Teams dabei - hier müssen wir uns natürlich auch anstrengen. Ich freue mich aber darauf mal gegen die Teams aus dem Norden Deutschlands zu spielen und gegen neue Gegner auf dem Platz zu stehen". Auch der Rest des Teams sieht der Meisterschaft mit Spannung entgegen. Die Abwehrreihe um Eva Liebl schätzt die eigenen Chancen gut ein: "Wenn wir unser Bestes geben, können wir bei dieser Meisterschaft einiges erreichen." Doch am meisten freut sich das komplette Team darauf, wieder ein paar tolle Tage mit der Mannschaft zu verbringen und die besondere Atmosphäre auf der deutschen Meisterschaft miterleben zu können. "Wichtig ist, dass wir alle unser Bestes geben. Dann wird es auch ein toller und erfolgreicher Wettkampf", fasst Pia Donath die Stimmung gut zusammen.



Nach der Vorrunde am Samstag, in der die Adam-Riese-Städterinnen bereits fünf Spiele bestritten haben, geht es am Sonntag in die Platzierungsrunde. spo