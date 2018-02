Staffelsteiner Bundesligakegler reisen als Favorit nach Breitengüßbach

Vor zwei Jahren gelang den Bundesliga-Keglern des SKC Staffelstein beim TSV Breitengüßbach die Sensation: Sie zauberten einen fehlerlosen 8:0-Erfolg inklusive Bahnrekord (3781 Kegel) auf die Anlage. Das und der 7:1-Hinspielerfolg zeigen, dass die Bahn den Staffelsteinern liegt. Am Samstag (14 Uhr) wollen sie an diese Erfolge anknüpfen. Unterschätzen dürfen sie den Tabellensiebten, der starke Einzelspieler in seinen Reihen hat, aber nicht.



Bundesliga

TSV Breitengüßbach -

SKC Staffelstein

Die Staffelsteiner Startspieler Torsten Reiser und Julian Hess wollen eine gute Leistung zeigen und einen Vorsprung herausspielen. Das wird besonders gegen den Breitengüßbacher Mario Nüsslein keine leichte Aufgabe: Er kegelte schon über 700 Holz auf der heimischen Anlage. Als Teamkollege wäre Tobias Stark denkbar, der im vergangenen Heimspiel des TSV die 600er-Marke knackte. Wenn beide ihre ganze Stärke ausspielen, wird es hier also schwer für den SKC.



Wiedersehen mit Hergeth

In der Mittelpaarung wird es die Aufgabe von SKC-Spieler Marcus Gerdau sein, die Weichen in Richtung Sieg zu stellen. Als Kollegen kommen Jaroslav Hazva oder Florian Bischoff in Betracht. Für die Gastgeber spielten im vergangenen Heimspiel Robin Parkan und Albert Kiriszan in der Mitte. Im Schlussduell werden vermutlich Jiri Vicha und Miroslav Jelinek antreten. Beide zeigten zuletzt starke Leistungen.



Wenn sie an diese anknüpfen, können sie den Sieg perfekt machen. Dazu müssen sie vermutlich gegen Christian Jelitte und den Ex-Staffelsteiner Zoltan Hergeth bestehen.