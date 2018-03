Staffelsteiner biegen Spiel in Hälfte 2 noch um

Bei der DJK Bamberg II feierten die TSVler einen 80:70-Sieg. Damit ist das Team von TSV-Coach Mario Reitz wieder im Rennen um Platz 3. Die Entscheidung fiel im dritten Viertel zugunsten der Adam-Riese-Städter, nachdem sie zur Halbzeit noch mit 37:48 zurückgelegen waren.



Schwache erste Hälfte

Das Don-Bosco-Team bestimmte die Anfangsphase und führte nach sieben Minuten mit 14:7. Danach nahmen Jonas Boysen, Daniel Saulich und Christoph Popp das Heft in die Hand und glichen mit der Viertelsirene zum 17:17 aus. Die Staffelsteiner machten gleich weiter mit ihrem Lauf und legten ein 23:17 (12.) vor, ehe der Faden bei den Gästen riss. Die Bamberger übernahmen die Kontrolle. Alleine Johannes Auer auf Seiten der Gastgeber gelangen in diesem Viertel 13 seiner insgesamt 32 Punkte. Beim Stand von 48:37 ging es in die Pause.



Teamplay bringt die Wende

TSV-Coach Reitz fand in der Kabine offensichtlich die richtigen Worte, denn sein Team machte aus dem Elf-Punkte-Rückstand mit einem 19:4-Lauf eine 56:52-Führung (26.). Die TSV-Abwehr machte Druck auf den Gastgeber um deren Kapitän Florian Herold. Den Bambergern gelang in dieser Phase nicht wirklich viel. Das Gästeteam um Kapitän Jonas Boysen hatte sich nun stabilisiert und behauptete den Vier-Punkte-Vorsprung bis zum Viertelende (64:60).

Die knappe Führung des TSV hatte bis zur 36. Min. Bestand (71:68), ehe der Staffelsteiner Topscorer, Daniel Saulich (17 Punkte), und Christoph Popp in den verbleibenden vier Minuten mit ihren Punkten zum 80:70-Endstand den wichtigen Auswärtssieg sicherstellten.

"Nach den beiden Niederlagen in Bayreuth und zu Hause gegen Bindlach war dieser Sieg gerade mit Blick auf Platz 3 enorm wichtig", sagte TSV-Trainer Reitz.

Am Samstag (18 Uhr, Adam-Riese-Halle) bestreiten die Staffelsteiner ihr letztes Heimspiel. Gegen den Tabellenfünften Post SV Bamberg wollen sie ihren dritten Rang mit einem Sieg festigen. MBo

TSV Staffelstein: Saulich (17), Gärtner (16), Boysen (13), Popp (13), Schneider (8), Schoger (7), Albert (6), Heidenreich, Dütsch, Schuberth