Staffelsteiner Basketballer verlieren Spitzenspiel

Die Basketballer des TSV Staffelstein verlieren am dritten Spieltag der Basketball-Bezirksoberliga zu Hause mit 64:104 gegen den Aufstiegsfavoriten SpVgg Rattelsdorf. Durch diese Niederlage tauschen die Staffelsteiner den Platz mit dem Post SV Bamberg und stehen nach drei Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz.



Bezirksoberliga

TSV Staffelstein -

SpVgg Rattelsdorf 64:104

Mit Marco Feulner, Klaus Albert, Christian Heidenreich und Christoph Popp fehlten Coach Reitz verletzungsbedingt vier wichtige Spieler im Topspiel gegen Rattelsdorf, die in Spitzenbesetzung angetreten waren.



Nur anfangs in Schlagdistanz

Staffelstein kam gut in die Partie und lag in der 7. Minute mit 17:13 in Führung, bis der Spitzenreiter aus Rattelsdorf das Heft in die Hand nahm und mit einem 9:0-Lauf bis zum Viertelende mit 22:17 in Führung ging. Im zweiten Viertel setzte sich diese Entwicklung dann fort: Der Spitzenreiter aus Rattelsdorf blieb am Drücker und war meist einen Schritt schneller. Staffelstein kämpfte um jeden Ball, hatte im Abschluss aber oftmals Pech - Rattelsdorf schloss nahezu jeden Angriff erfolgreich ab. Zur Halbzeit lagen die Hausherren bereits mit 34:51 zurück, gaben sich aber auf keinen Fall auf.

Die Staffelsteiner ließen die Köpfe nicht hängen, kamen motiviert aus der Kabine und unternahmen alles, den Rückstand nicht größer werden zu lassen. Trotz starkem Beginn der Rattelsdorfer, die hervorragend aus der Distanz punkteten, hielt Staffelstein kämpferisch dagegen und traf in diesem Viertel besser. Im Ergebnis ging dieses Viertel zwar mit 20:25 verloren, der Wille sich nicht aufzugeben, sorgte auf der heimischen Tribüne aber für viel Applaus.



Rattelsdorf knackt 100er-Marke

Nach Ende des dritten Viertels war die Begegnung entschieden und es ging bei einem Stand von 54:76 in den Schlussabschnitt. Jetzt machte sich die starke Bank der Gäste bemerkbar: Während bei Staffelstein die Kräfte spürbar nachließen, traf das Gästeteam von Trainer Manuel Aas konsequent weiter und wollte an diesem Abend unbedingt die 100-Punkte-Marke knacken.

Bis zur 33. Minute hielt der TSV den Rückstand noch halbwegs in Grenzen, ehe Rattelsdorf den Deckel drauf machte und das Spiel mit 104:64 nach Hause brachte. Trainer Mario Reitz sagte im Anschluss: "Eine Niederlage gegen Rattelsdorf können wir verkraften. Ich bin aber der Meinung, dass wir mit etwas mehr Glück im Abschluss ein besseres Ergebnis erreicht hätten. Zudem haben uns gerade auf den großen Positionen vier Spieler gefehlt, die uns gegen eine so tief besetzte Bank, wie die der Rattelsdorfer, sehr gut getan hätten. Ich mache meinem Team heute mit Sicherheit keinen Vorwurf, weil wir auch bei einem 25-Punkte-Rückstand nicht aufgegeben haben."

Das nächste Heimspiel steigt am 29. Oktober um 18.00 Uhr. Dann ist der Aufsteiger und aktuell Tabellensechste BG Litzendorf II zu Gast in der Adam-Riese-Halle. Der Eintritt ist frei.



TSV Staffelstein: Gärtner (17 Punkte), Saulich (10), Feulner, A. (10), Boysen (9), Schneider (6), Schoger (5), Dütsch (4), Schuberth (3), Förner, Baumann, Birkner.