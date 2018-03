Staffelstein will Platz 3 sichern und hofft auf Rang 2

In der Bundesliga bestreiten die Kegler des SKC Staffelstein am vorletzten Spieltag bereits ihre letzte Begegnung der Saison, da die Kegler vom Obermain nächste Woche Runde aufgrund des Rückzugs von Straubing spielfrei sind.

Am Samstag (alle Spiele 12 Uhr) gastieren die mit Staffelstein (21:9 Punkte) nach Minuspunkten gleichauf liegenden Raindorfer (19:9) auf der Staffelbergbahn. Bamberg (21:7) gastiert beim verlustpunktfreien und bereits als deutschen Meister feststehenden SKV Rot-Weiß Zerbst.

Die Staffelsteiner wollen mit einem Sieg ihren dritten Platz absichern. Raindorf, das am letzten Spieltag noch Zerbst erwartet, müsste für Rang 3 in Staffelstein gewinnen und gegen Zerbst ein Unentschieden erzielen.



Hoffen auf die Vizemeisterschaft

Insgeheim hoffen die SKCler aber noch auf die Vizemeisterschaft. Um noch die auf Rang 2 liegenden Bambergern zu verdrängen, müssten die am Samstag in Zerbst verlieren. Bei einem Abschlusssieg der Victorianer über Schwabsberg nächsten Samstag, würden bei Punktgleichheit die erzielten Mannschaftspunkte den Ausschlag geben. Bamberg liegt mit 71,5 vier Zähler hinter Staffelstein (75,5). Mit einem klaren Sieg über Raindorf würden Reiser & Co. also einen großen Schritt Richtung Vizemeisterschaft machen.

Doch Teamchef Hans-Karl Brütting will von Rang 2 noch nichts wissen. Für ihn gilt es, erst einmal Rang 3 abzusichern. Dazu ist der Sieg über Raindorf nötig, das mit Akteuren wie Christian Schreiner, Radek Hejhal und Milan Swoboda über viel Bundesliga- und internationale Erfahrung verfügt. Zuletzt bezwangen sie Bamberg mit 6:2.



Remis im Hinspiel

Auf der schwierigen Bahn beim Aufsteiger erzielten die Staffelsteiner in der Vorrunde ein Unentschieden. Somit werden die Staffelsteiner auf der Hut sein und alles geben, um den Tabellenplatz zu halten.

Festlegen, bezüglich der Aufstellung, werden sich Team Kapitän und Teamchef erst kurz vor dem Spiel. Eine größere Veränderung ist aber unwahrscheinlich. So werden die SKCler wohl mit Julian Hess und Torsten Reiser beginnen. Marcus Gerdau und Jaroslav Hazva dürften in der Mitte und Jiri Vicha oder Florian Bischoff zusammen mit Miroslav Jelinek am Ende antreten. "Wenn jeder seine Leistung abruft, dürfte es für den Gegner schwer werden, einen Punkt einzufahren", sagt Kapitän Torsten Reiser vor der Partie. bsch