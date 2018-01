Staffelstein überzeugt gegen Gundelsheim

Nach der Auswärtsniederlage zuletzt gegen die Regnitztal Baskets II holte sich das Team von Coach Mario Reitz den zweiten Tabellenplatz zurück.



Starke erste Hälfte

Coach Reitz schickte eine kleine, aber schnelle Startformation auf das Parkett. Der Aufsteiger aus Gundelsheim nutzte zunächst eine Staffelsteiner Abwehrschwäche aus und ging durch vier Dreier von Johannes Thoma mit 12:7 (3. Min.) in Führung. Zwei Minuten später waren auch die Staffelsteiner in der Partie, markierten den Ausgleich und zogen mit 21:17 in Front. Beide Seiten zeigten ein offensiv geprägtes Spiel. Staffelstein ging letztlich mit 35:25-Führung in den zweiten Abschnitt.

Im zweiten Viertel schalteten beide Teams offensiv einen Gang runter und stabilisierten ihre Defensive. Da beide Teams gleiche Spielanteile hatten, ging dieser Durchgang mit 18:16 für Staffelstein aus. Beim Stand vom 53:41 wurden die Seiten gewechselt.

Mit dem Halbzeitstand war Trainer Reitz durchaus zufrieden. Er forderte aber von seinen Spielern, die Konzentration hoch zu halten und eine gute zweite Halbzeit zu spielen, nachdem das Spiel gegen Regnitztal II eine Woche zuvor gerade wegen Nachlässigkeiten und fehlender Konzentration verloren gegangen war. Angetrieben von Clark Corell, der insgesamt 25 Punkte markierte, kamen die Gundelsheimer motiviert aus der Kabine. Der Aufsteiger nutzte die freien Räume im Angriff und erzielte zu einfach Punkte. In der 26. Min. waren die Gäste bis auf sechs Punkte heran (64:58) und hielten diesen Rückstand bis zum Ende des Viertels. Mit 70:63 aus Sicht der Gastgeber ging es nun in den letzten Spielabschnitt.



Im Schlussviertel Lauf gestartet

Im letzten Durchgang startete das Heimteam um Kapitän Andre Feulner einen kleinen Lauf und setzte sich bis zur 35. Min. auf 85:72 ab. Unterstützt von Christoph Popp und dem Staffelsteiner Topscorer Leonard Gärtner (19 Punkte) fuhren die Staffelsteiner souverän einen 98:80-Erfolg ein - der siebte Saisonsieg im zehnten Spiel.

Coach Mario Reitz zog nach Spielende zufrieden sein Fazit: "Wir haben uns gut vorbereiten können und wussten, dass wir es mit einem starken Gegner zu tun bekommen, der sich in der Liga bis auf Platz 4 hochgearbeitet hat. Nach unserer unnötigen Niederlage gegen Regnitzal wollten wir auch den Nachweis erbringen, dass wir zu Recht zu den Topteams der Liga gehören und haben das mit diesem Sieg auch unter Beweis gestellt."

Am kommenden Samstag (18 Uhr) kommt es zum Derby und Spitzenspiel beim ungeschlagenen Tabellenführer Rattelsdorf in der Abtenberghalle. MBo

TSV Staffelstein: Gärtner (19), Popp (17), Saulich (14), A. Feulner (11), M. Feulner (9), Albert (9), Schoger (8), Boysen (7), Heidenreich (2), Schneider (2), Förner, Schuberth