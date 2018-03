Staffelstein spielt Postler im vierten Viertel an die Wand

Nach dem wichtigen Auswärtssieg in der Vorwoche gegen die DJK Bamberg II haben sich die Bezirksoberliga-Basketballer des TSV Staffelstein gegen den direkten Konkurrenten Post-SV Bamberg mit einem 76:57 (33:36)-Sieg zwei wichtige Punkte im Kampf um den dritten Tabellenplatz gesichert. Die Entscheidung fiel im Schlussviertel, als die Staffelsteiner mit 27:5 Bamberg an die Wand spielten.



Ausgeglichene erste Halbzeit

Angetrieben vom gut aufgelegten Guard Johannes Schoger, erspielten sich die Gastgeber bis zur 6. Min. eine 12:6-Führung, ehe die Gäste mit Nils Pelikan und dem Ex-Zweitliga-Spieler Bernd Endres den Rückstand verkürzten und mit dem letzten Wurf zum 21:21 ausglichen.

Im zweiten Viertel sahen die zahlreichen Zuschauer in der Adam-Riese-Halle weiter eine kampfbetonte, aber faire Partie, in der sich kein Team absetzte. Während aufseiten der Gäste Liga-Topscorer Christian Lother punktete, hielt beim TSV Leonard Gärtner dagegen. Mit einem 33:36-Rückstand ging Staffelstein in die Pause.

In der 22. Min. brachte der wieder einmal starke Daniel Saulich per Dreier sein Team mit 43:39 in Führung. Der Postler Lother nahm mit seinem dritten Foul erst einmal auf der Bank Platz. Für ihn sprang aber Nils Pelikan in die Bresche, der neun seiner 16 Punkte in diesem Abschnitt erzielte. Mit einer knappen 52:49-Führung gingen die Gäste in den Schlussabschnitt.



Starke Leistung im Schlussviertel

Hier starteten die Staffelsteiner furios und zogen durch ihren starken Center Klaus Albert mit 55:52 in Front. Angeführt von Saulich, Gärtner und Christoph Popp zerlegten die Hausherren die Bamberger, die kein Mittel gegen den Sturmlauf der TSVler fanden. So ging Staffelstein mit einem 76:57-Sieg vom Feld.

"Wir wollten am letzten Heimspieltag unbedingt den Sieg einfahren. Im letzten Viertel ist uns so ziemlich alles gelungen. Ich möchte meinem Team zu der Leistung gratulieren", sagte Coach Mario Reitz. "Dass wir mit unserem zehnten Saisonsieg Platz 3 gefestigt haben, ist ein weiterer toller Erfolg", freute sich der TSV-Trainer.

Zum Saisonabschluss stehen für die Staffelsteiner noch die Auswärtspartien gegen das Schlusslicht BBC Bayreuth III und Bindlach (8.) bevor. MBo

TSV Staffelstein: Gärtner (19), Schoger (14), Saulich (13), Albert (11), Popp (9), Boysen (4), Förner (2), Heidenreich (2), Schneider (1), Schuberth (1)