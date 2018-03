Staffelstein schielt auf Platz 2

Einen guten Tag haben die Bundesliga-Kegler des SKC Staffelstein gegen Nibelungen Lorsch erwischt. Mit einem 7:1 und einer tollen Mannschaftsleistung von 3753 Holz (Lorsch 3500 Holz) schickten sie ihre Gäste aus Südhessen ohne Punkte nach Hause. Zu dem Erfolg kam die 2:6-Niederlage von Bamberg in Raindorf, wodurch die Staffelsteiner nun eine realistische Chance auf die Vizemeisterschaft haben.

Dies war nur mit einer Niederlage der Victoria-Kegler möglich, die mit 21:7 Punkten zwar noch auf Rang 2 liegen, doch nächsten Spieltag zum Spitzenreiter Zerbst müssen. Die "Rot-Weißen" (28:0) haben mit einem 6:2-Sieg in Kipfenberg bereits den erneuten Titelgewinn unter Dach und Fach gebracht.



Mannschaftspunkte entscheiden bei Punktgleichheit

Die Staffelsteiner (21:9/75,5 Mannschaftspunkte) lägen bei Punktgleichheit mit Bamberg (71,5) nach Mannschaftspunkten wohl vorn, weshalb der deutliche Sieg über Lorsch am Samstag wichtig war. Bamberg trifft neben Zerbst am letzten Spieltag zu Hause auf Schwabsberg. Staffelstein ist spielfrei und kann dementsprechend nicht mehr punkten.

Nun heißt es für die Staffelsteiner trainieren, um gegen Raindorf das Bestmögliche herauszuholen.



Hess trumpft auf

Für die Staffelsteiner stellte Julian Hess zu Beginn gleich seine tolle Form unter Beweis. Mit 168, 167, 164 und 150 (Gesamt 649) ließ er Manuel Ott keine Chance. Der Lorscher hielt in den ersten beiden Sätzen mit 154 und 155 Holz noch gut mit, brach dann aber ein (148, 125), so dass der Staffelsteiner hier schon 67 "Gute" aufs SKC-Konto buchte.



Reiser gibt den Ehrenpunkt ab

Torsten Reiser hingegen haderte ein wenig. Der Staffelsteiner unterlag mit 148:151 auf der ersten Bahn gegen Frank Gutschalk. Auf der zweiten hatte er Glück, dass der Gast am Ende des Räumens nicht mehr auf die Vollen kam und Reiser mit 141:138 ausglich.

Im dritten Durchgang steigerte er sich und ging mit 160:148 in Führung. Auf der letzten Bahn kam Reiser aber nicht mehr über 143 hinaus, was F. Gutschal mit 162 Holz bestrafte. Damit lag der Lorscher nach Satzgleichstand in der Holzzahl mit sieben Zählern vorn (599:592), was dem Gast den Mannschaftspunkt brachte.



Gerdau setzt ein Zeichen

Das SKC-Mittelduo, Marcus Gerdau und Jiri Vicha, ging aggressiv auf die Bahn. Gerdau setzte mit 175:151 gegen Holger Walter gleich ein Zeichen. Womöglich dachte er an das vergangene Spiel gegen Breitengüßbach, als er seinen Punkt noch hatte abgeben müssen. Denn er spielte aggressiv weiter und holte sich den zweiten Satz mit mit eindrucksvollen 161:138 Kegeln.

Zwar hielt er dieses hohe Niveau nicht und verlor den dritten Abschnitt mit 152:156, doch im vierten Durchgang ging dem Lorscher die Luft aus. Gerdau siegte mit 142:125, 3:1 Sätzen und 630:570 Kegeln.

Sein Teamkamerad Jiri Vicha, der den Vorzug vor seinem Landsmann Hazva bekam, hatte mit dem erfahrenen Thorsten Gutschalk das etwas schwerere Los. Beide begannen etwas verhalten. Am Ende des ersten Satz setzte sich jedoch Vicha mit 146:144 knapp durch. Klasse die nächste Bahn, als Vicha sein Können mit 164:137 demonstrierte. Etwas Pech bei den Anwürfen führte zu einer 136:159-Niederlage im dritten Durchgang. Dennoch legte der Tscheche nach und bezwang T. Gutschalk auf der letzten Bahn mit 158:142, was im Gesamt ein 604:582 Holz und den Mann-schaftspunkt bedeutete.



Jelinek legt furios los

Miroslav Jelinek zog gleich im ersten Satz mit 172:144 Michael Straub den Zahn. Auf der nächsten überzeugte er nicht so, gewann diese dennoch mit 148:143 Holz. Seinen dritten Durchgang gab Jelinek zwar mit 143:152 ab, setzte sich jedoch auf der Schlussbahn mit 166:145 wieder klar durch.

Sein Teamkamerad Florian Bischoff hatte einen Sahnetag erwischt. Durch seine konstant gespielten Gassen hatte Jochen Steinhauer keine Chance.



Bischoff konstant auf Topniveau

Mit 159:134 und 173:150 hatte er schon nach zwei Sätzen alles klar gemacht. Lediglich auf Bahn 3 überzeugte Steinhauer, als er Bischoff mit nur einem Kegel (165:166) den Satz abknöpfte, ehe er am Ende wieder auf 133 einbrach, der Staffelsteiner aber mit 152 zusammen mit Hess auf die Tagesbestleistung von 649 Holz kam. Durch etliche Neuner im Abräumen stellte Bischoff mit 243 den Bestwert der Partie. bsch



Die Statistik

SKC Staffelstein - Nibelungen Lorsch 7:1

(18:6 Sätze, 3753:3500 Holz)

Hess - Ott 4:0 (649:582)

Reiser - F. Gutschalk 2:2 (592:599)

Gerdau - Walter 3:1 (630:570)

Vicha - T. Gutschalk 3:1 (604:582)

Bischoff - Steinhauer 3:1 (649:583)

Jelinek - Straub 3:1 (629:584)