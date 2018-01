Staffelstein mit Bahnrekord zum Derbysieg

Torsten Reiser spielte Bahnrekord mit 689 Holz am Start, Julian Heß stand ihm mit 666 nicht viel nach. Das war die entscheidende Grundlage für den Staffelsteiner 7:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen den Lokalrivalen SKC Victoria Bamberg. Der Derby-Triumph nahm endgültig Konturen an, als Marcus Gerdau sein spannendes Duell in der Mitte nach einem 1:2-Satzrückstand noch aus dem Feuer riss.



Auf einen Punkt an Bamberg dran

Mit diesem Erfolg haben die Staffelsteiner nur noch einen Punkt Rückstand auf die auf Rang 2 liegenden Bamberger, deren Rückstand auf Spitzenreiter Zerbst (5:3-Sieger in Lorsch) auf vier Zähler angewachsen ist.

Bei den Gästen spielten mit Cosmin Craciun (653) und Dominik Kunze (657) eindeutig zu wenige Akteure auf Spitzenniveau. Das aber wäre notwendig gewesen, um etwas zu reißen, denn Staffelstein spielte neuen Mannschaftsbahnrekord. Die zahlreichen Zuschauer wurden nicht enttäuscht. Denn neben der neuen Teambestmarke stellte Torsten Reiser einen neuen Einzelrekord über vier Bahnen im 120-Wurf-Modus auf.

Zu Beginn duellierten sich der Staffelsteiner Julian Hess und Cosmin Craciun, die in der vergangenen Saison jeweils noch das Trikot der gegnerischen Mannschaft getragen hatten. Mit ruhigem Spiel bezwang Hess seinen Gegner. Der dritte Satz ging mit 175:143 an Hess und brachte ihn in eine gute Ausgangsposition, nachdem jeder einen Satz gewonnen hatte. Was aber Craciun auf der letzten Bahn zeigte, war Weltklasse. Mit 119 auf die Vollen und Gesamt 191 Holz machte er das Duell nochmals spannend. Das aber nach hartem Kampf mit 2:2 und bei 666:653 Gesamtholz an den Staffelsteiner ging.



Reiser zieht Lupu den Zahn

In der Parallelpaarung zogen Torsten Reiser seinen Bamberger Kontrahenten Nicolae Lupu schnell den Zahn. Mit Bahnen von 168, 178, 178 und 165 zog Reiser sein Spiel über alle vier Sätze auf hohem Niveau durch. Der Staffelsteiner ließ Lupu (612 Kegel) nicht den Hauch einer Chance. Lediglich der erste Satz war mit 168:163 knapp. Mit seinem Gesamtergebnis vom 689 Kegeln erzielte Reiser einen Rekord auf der Staffelbergbahn.

Somit ging das Staffelsteiner Mittelpaar um Marcus Gerdau und Jaroslav Hazva mit einer 2:0-Führung und einem Plus von 90 Kegeln in seine Duelle. Christopher Wittke und Dominik Kunze auf Bamberger Seite zogen sogleich die Zügel wieder an. Gerdau fand nur schwer ins Spiel und musste den ersten Satz mit 139:140 abgeben. Mit viel Glück gewann er den zweiten mit 163:158, da Wittke sich einen Fehler leistete. Aber wiederum konterte Wittke mit 150:140. Mit einem Rückstand von sieben Kegeln ging es für Gerdau auf die letzte Bahn. Wittke kam hier gar nicht mehr klar. Gerdau sicherte mit seiner ganzen Erfahrung das 2:2 und holte sich mit 170:129 auch den Mannschaftspunkt mit einer Gesamtholzzahl von 612:577.

Ein komplett anderes Bild bekamen die Zuschauer im zweiten Duell zu sehen. Hazva hatte nicht den Hauch einer Chance gegen den jungen Bamberger Kunze. Mit einen klaren 0:4 und dem klasse Ergebnis von 657:591 ging dieser Mann-schaftspunkt an die Bamberger, die den Holzrückstand auf gerade einmal 59 Kegel reduzierten.



Klare Siege in Schlussduellen

Das Staffelsteiner Schlusspaar Jjri Vicha und Miroslav Jelinek bekam es mit den vermeintlich stärksten Bambergern, Florian Fritzmann und Christian Wilke, zu tun. Vicha machte seine Sache gut und setzte Fritzmann mit seinem Spiel in die Vollen früh unter Druck. Fritzmann haderte des Öfteren mit sich und dem Kegelfall und konnte nicht verhindern, dass Vicha sich frühzeitig das Duell mit einem 3:1 nach Sätzen und 626:615 Kegeln sicherte.



Christian Wilke stürzt

Das gleiche Bild im Duell Jelinek gegen Wilke: Auch hier zog Jelinek sein Spiel durch. Eine Schrecksekunde gab es auf der dritten Bahn, als Wilke ausrutsche und auf die Bahn fiel. Zum Glück war außer einer Schürfwunde und Schmerzen nicht viel passiert. Er konnte den Satz fertig spielen, wurde aber auf Grund des anstehenden Champions-League-Spiels kommendes Wochenende ausgewechselt. Für Wilke kam Uwe Wagner ins Spiel. Doch zu einer Ergebniskorrektur sollte auch das nicht reichen. Jelinek gewann gegen das Bamberger Duo glatt mit 4:0 und 635:541. Mit einem Gesamtergebnis von 3819 Kegeln triumphierten die Mannen um Teamchef Hans-Karl Brütting mit Bahnrekord.

Bambergs Kapitän Florian Fritzmann war sich mit seinem Gegenüber einig: "Ein so hochklassiges Spiel, mit solchen Ergebnissen auf beiden Seiten, sieht man nicht oft." tor



Die Statistik

SKC Staffelstein - SKC Vikt. Bamberg 7:1

(15:9 Sätze, 3819:3655 Holz)

Hess - Craciun 2:2 (666:653)

Reiser - Lupu 4:0 (689:612)

Gerdau - Wittke 2:2 (612:577)

Hazva - Kunze 0:4 (591:657)

Vicha - Fritzmann 3:1 (626:615)

Jelinek - Wilke/ Wagner 4:0 (635:541)