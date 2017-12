Staffelstein klarer Favorit gegen Amberg

Zu Gast ist ab 13 Uhr auf der Staffelberg-Bahn FEB Amberg.

Die Oberpfälzer stehen derzeit auf dem siebten Tabellenplatz mit nur zwei gewonnen Partien. In der letzten Begegnung mussten sie sich in Lorsch mit 0:8 geschlagen geben. Hier haben die Staffelsteiner zwar deutlich die Punkte entführen, aber im vergangenen Jahr war es gegen Amberg doch recht eng. Hier hätte es durchaus ein Unentschieden geben können. Deshalb werden die Akteure auf der Hut sein und mit Vollgas loslegen.

Diese Aufgabe wird wahrscheinlich Torsten Reiser und Julian Hess zuteil. Beide haben schon beachtliche Leistungen auf der Staffelberg-Kegelbahn gezeigt und sind auch derzeit in guter Form. Ihre Gegenspieler könnten Michael Wehner und Matthias Hüttner sein.

In der Mitte wird SKC-Macher Hans-Karl Brütting wohl wie gehabt Marcus Gerdau und Jaroslav Hazva auf die Bahn schicken. Die dürften auf die Amberger Maximilian Hufnagel und Florian Möhrlein treffen.

In den vergangenen Partien bildeten Bernd Klein und Wolfgang Häckl das Schlusspaar der Oberpfälzer. Diese werden es sicherlich mit Miroslav Jelinek und Florian Bischoff oder Bernd Schwarz zu tun bekommen. Zudem steht auch Jiri Vicha bereit, um im Notfall ins Geschehen einzugreifen.



Derby in Breitengüßbach

Beim TSV Breitengüßbach steht das Lokalderby mit Bamberg auf dem Programm. Hier könnte es nach den gezeigten Leistungen der Gastgeber eine enge Kiste werden.

Das Topspiel des Spieltages steigt allerdings in Schwabsberg. Der heimstarke Tabellenvierte erwartet Spitzenreiter Rot-Weiß Zerbst. bsch