Staffelstein holt Torjäger Simon Fischer

Vom Ligakonkurrenten TV Ebern wechselt ab sofort Top-Torjäger Simon Fischer in die Bad-Stadt. Dies meldete der TSV gestern in seinem Programmheft zu seinem Hallenturnier.

Der in Bad Staffelstein wohnende 27-Jährige hat bisher 26 der 46 Tore für den TV Ebern erzielt, der auf Rang 5 der Kreisliga Coburg/Lichtenfels liegt. Für die Staffelsteiner, die als Zehnte nur zwei Zähler vor einem Relegationsplatz stehen, ist Fischer eine wertvolle Verstärkung. Der TSV hat erst 29 Treffer in 17 Partien erzielt. us