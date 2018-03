Staffelstein führt zweimal und verliert

Einige Spielabsagen gab es in den Fußballkreisligen des Spielkreises Coburg/Lichtenfels/Kronach.

So fielen die Samstagspartien in der Kreisliga Kronach allesamt aus. Am Sonntag war die DJK Lichtenfels in der Staffel Coburg/Lichtenfels ebenfalls "spielfrei".

Der Spitzenreiter der Kreisliga Kronach, der ASV Kleintettau, fertigte den FC Kronach mit 8:0 ab. Verfolger TSV Marktzeuln gewann beim Schlusslicht SG Roth-Main mit 3:0. Die Partie FC Burgkunstadt gegen den TSV Ludwigsstadt endete 2:0.



Kreisliga Kronach

FC Burgkunstadt -

TSV Ludwigsstadt 2:0

Nach einem druckvollen Start ließen die Burgkunstadter nach. Die größte Chance der Gastgeber besaß Bergmann mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze. Den Nachschuss konnte Geldner nicht versenken (23. Min). Da auch die Frankenwälder nicht energisch genug zu Werke gingen, bekamen die Zuschauer in der ersten Hälfte keine Treffer zu sehen. Nach der Pause zeigten sich dann beide Teams deutlich kampfstärker. In der 62. Min. verhinderten die Ludwigsstadter den Rückstand nur mit einer Notbremse. Den Elfmeter verwandelte Portner zum 1:0. Zehn Minuten später setzte sich Fischbach über die Außenbahn durch bis hinein in den FCB-Strafraum, wo er allerdings seine Möglichkeit ungenutzt ließ. Fünf Minuten vor Schluss nutzte Hiller dann das leere Gehäuse des TSV Ludwigsstadt, um die Führung auf 2:0 auszubauen (85.). Unnötigerweise reklamierte Pfeiffer auf seiten der Gäste und bekam die Ampelkarte gezeigt (88.). tadü



SG Roth-Main -

TSV Marktzeuln 0:3

Mit Marktzeuln trat der Tabellenzweite in Fassoldshof an. Das Schlusslicht nahm vor 120 Zuschauern den Kampf aber konsequent an und hielt kämpferisch von Beginn an dagegen. Nach 20 Minuten kam der Favorit erstmals gefährlich vors SG-Tor. Fabian Göhl schoss auf den kurzen Pfosten - Torwart Kodisch klärte souverän. Wenig später kam Daniel Jahn im Strafraum an den Ball, doch Kodisch stürmte energisch entgegen und klärte erneut. Auf dem Nebenplatz war nur wenig spielerisch Wertvolles zu sehen. Es dauerte bis zur 44. Min., ehe der TSV in Führung ging. Nach einem Foul im Strafraum versenkte Daniel Jahn den Elfmeter trocken. Sofort nach Wiederanpfiff folgte der nächste Foulelfmeter. SG-Schlussmann Kodisch wehrte den ersten Versuch noch ab, im Nachschuss ließ ihm aber Fabian Göhl keine Chance. Die "Zeulner" hatten mehr vom Spiel, zwingende Torchancen wurden aber nicht herausgespielt. Kurz vor Schluss nutzte Adrian Kremer eine Möglichkeit aus kurzer Distanz zum 0:3-Endstand. folt



Kreisliga Coburg/Lichtenfels

VfB Einberg -

TSV Staffelstein 4:2

Die Einberger taten sich auf dem Hartplatz schwer, offensiv eine Lücke zu finden, und hatte defensiv immer wieder Probleme. Besonders der TSV-Neuzugang Simon Fischer bereitete der Abwehr häufiger Kopfschmerzen. Nach einer halben Stunde war es eben Fischer, der einen Querschläger zur verdienten Pausenführung der Staffelsteiner nutzte. Die Heisig-Truppe kam wesentlich besser aus der Kabine und wirkte entsprechend zielstrebiger. Einen schön vorgetragenen Angriff schloss Kevin Skiba nach wenigen Minuten zum Ausgleich ab. Die erneute Führung für den TSV erzielte wieder Fischer, der nach einer Ecke genau richtig stand und den Ball einschob. Luca Skiba glich für seine Farben erneut aus, als er im zweiten Versuch TSV-Torwart Titze überwand. Gäste-Spielertrainer Ritzel verpasste das 2:3, als er völlig frei vor dem Tor den Ball nicht unterbrachte. Fast im Gegenzug gab es einen Freistoß für die Heimmannschaft, den Kevin Skiba zur ersten VfB-Führung einschoss (89.). Ein Konter führte in der 94. Min. durch Torjäger Kevin Skiba zum 4:2-Endstand. mc