Staffelstein dreht das Spiel in der Schlussminute

Nach der Niederlage eine Woche zuvor beim designierten Meister aus Rattelsdorf holten sich die Bezirksoberliga-Basketballer des TSV Staffelstein den zweiten Tabellenplatz zurück. Das Team von Coach Mario Reitz gewann bei der BG Litzendorf II in der Hirschaider Regnitz-Arena nach einem furiosen Finale mit 75:72. Die Entscheidung fiel in den letzten 60 Sekunden, nachdem der TSV noch mit 64:69 zurück gelegen war.



Auf und Ab in erster Halbzeit

Staffelstein startete gut in die Partie und lag nach fünf Minuten mit 10:4 vorne. Der Aufsteiger Litzendorf kämpfte sich zurück und ging mit einer 22:17-Führung ins zweite Viertel. Gärtner, M. Feulner und Albert holten sich mit einem 7:0-Lauf bis zur 14. Min. die Führung zurück (22:24). Das bessere Ende in diesem Abschnitt hatten aber wieder die BGler, die mit einer 9:0-Serie für den 37:31-Pausenstand sorgten.

Coach Reitz ging angesichts der "Black-Outs" hart mit seinem Team ins Gericht und forderte eine höhere Konzentration für die zweite Hälfte. Vor allem in der Abwehr ließen die Gäste nun nicht mehr viel zu. Es dauerte bis zur 27. Min., ehe Litzendorf seine Punkte in diesem Viertel erzielte. Leonard Gärtner und brachte zusammen mit M. Feulner, Boysen und Popp die Staffelsteiner mit sieben Zählern nach vorn (37:44). Dieses Polster hatte auch vor dem Schlussdurchgang nahezu Bestand (47:53).



Furioses Schlussviertel

Bis zur 34. Min. verkürzten die Litzendorfer wieder bis auf zwei Punkte und gingen wenige später wieder in Führung. Drei Minuten vor dem Ende sah die BG beim 67:62 wie der Sieger aus. Die Begegnung wurde nun hitzig.



Coach Reitz flliegt aus der Halle

In der gleichen Minute kassierte Coach Reitz zwei technische Fouls und musste daraufhin aus der Halle, nach dem er eine Schiedsrichterentscheidung diskutieren wollte. 60 Sekunden vor Schluss war die Messe beim 69:64 eigentlich gelesen. Nun aber nahmen Daniel Saulich, Jonas Boysen und Christoph Popp das Heft in die Hand. Saulich versenkte einen Dreier, Boysen zog mit Erfolg zum Korb, wurde gefoult und verwandelte erfolgreich den Freiwurf zur 70:69-Führung.



Popp sicher von der Freiwurflinie

Christoph Popp wurde noch zweimal gefoult, verwandelte seine Freiwürfe aber sicher. So jubelten am Ende die Staffelsteiner über einen großartigen Sieg. "Wir haben nicht zum ersten Mal unter Beweis gestellt, dass wir als Team so viel Erfahrung mitbringen, ein verloren geglaubtes Spiel im letzten Moment noch zu drehen", lobte Trainer Reitz sein Team, kritisierte aber auch, dass es "ohne unsere Schwächephasen in der ersten Halbzeit, es nicht hätte zum Krimi kommen müssen".

Am kommenden Sonntag (14 Uhr) kommt es zum nächsten Spitzenspiel beim Tabellendritten Saas Bayreuth in der Oberfrankenhalle. MBo



Die Statistik

TSV Staffelstein: Gärtner (16), Popp (14), Saulich (14), Boysen (11), M. Feulner (7), Albert (5), Dütsch (3), Schneider (3), Schoger (2), A. Feulner, Heidenreich, Birkner