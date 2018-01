Spitzenspiele für Staffelsteiner in Münchberg

Der Zweitplatzierte TSV Staffelstein trifft zunächst auf den drittplatzierten Gastgeber TV Meierhof. Anschließend steht das Spiel gegen den Tabellenführer FC Maxhütte-Haidhof an.

Um noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben, müssen für die TSV-Männer um Roberto Hahn zwei Siege her. Vor allem gegen die bisher ungeschlagenen Oberpfälzer aus Maxhütte wird das aber sicherlich kein leichtes Unterfangen.



Damen-Reserve in Ursensollen

Die zweite Damenmannschaft des TSV läuft am Sonntagmorgen (10 Uhr) in Sulzbach-Rosenberg bei der DJK Ursensollen auf. auf. Dort treffen die Bad-städterinnen neben dem Gastgeber auf die SG TV Floss/TV Mantel-Weiherhammer. Die drittplatzierten TSV-Damen wollen mindestens einen Sieg einfahren. spo