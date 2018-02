SKC will Zerbst "ein wenig ärgern"

Kegel-Bundesligist SKC Staffelstein will am Samstag (13 Uhr) beim SKV Rot-Weiß Zerbst mit Lockerheit einen Überraschungserfolg einfahren. Denn im Gegensatz zum Titelverteidiger und deutlichen Tabellenführer haben die Staffelsteiner nichts zu verlieren.



Bundesliga, Männer

SKV Rot-Weiß Zerbst -

SKC Staffelstein

Bisher gab der Gastgeber um Teamkapitän Timo Hoffmann keinen Punkt (22:0) ab und auch die durchschnittliche Holzzahl des Spitzenteams ist deutlich höher als die seiner Verfolger. Entsprechend geht Zerbst als klarer Favorit in die Partie. Dennoch wird der Primus die drittplatzierten SKC-Akteure wohl nicht unterschätzen und die besten Spieler in die Startformation stellen. Denn in diesem Spiel ist alles möglich, und die Staffelsteiner bewiesen in der Vorwoche mit dem 7:1-Kanterheimsieg gegen den zweitplatzierten SKC Victoria Bamberg, was in ihnen steckt. Um den Favoriten zu überraschen, müssen die Badstädter allerdings wieder an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gehen.

Anders als die Staffelsteiner zeigte der SKV zuletzt nicht seine Bestleistung: Beim Achtplatzierten Nibelungen Lorsch gelang Zerbst nur ein knapper 5:3-Sieg. Wenn der SKC also einen guten und Zerbst einen schlechten Tag erwischt, wäre ein Überraschungserfolg durchaus möglich.

Eröffnen werden bei Zerbst vermutlich Manuel Weiß und Mathias Weber. Folgend wäre Uros Stocklas zusammen mit Jürgen Pointiger denkbar, der in Lorsch eine gute Partie gespielt hat. In diesem Fall würden Thomas Schneider und Boris Benedik die Mannschaft komplettieren. Fabian Seitz würde dann den Part als Ersatzmann übernehmen.

Die Gäste werden höchstwahrscheinlich die Erfolgsmannschaft vom vergangenen Spiel gegen Bamberg aufstellen: Julian Hess und Torsten Reiser übernahmen die Startpaarungen. In der Mitte ging Marcus Gerdau zusammen mit Jaroslav Hazva auf Punktejagd. Miroslav Jelinek und Jiri Vicha trumpften in den Schlussduellen auf. Als Joker stand Florian Bischoff bereit.

SKC-Teamkapitän Torsten Reiser setzt gegen Rot-Weiß Zerbst auf Kraft aus der Ruhe: "Wir können locker aufspielen, weil wir nichts zu verlieren haben. Der Punkt ist von uns nicht eingeplant." Es gehe eher darum, eine gute Figur zu machen: "Wir wollen uns natürlich nicht unter unserem Wert verkaufen und eine gute Leistung zeigen. Vielleicht können wir das Spiel gegen Bamberg im Kopf mitnehmen und Zerbst ein wenig ärgern." skc