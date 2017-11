SKC Staffelstein verschenkt einen Zähler in Raindorf

Magere Ausbeute für die Staffelsteiner Kegler im letzten Vorrundenspiel. Trotz guter Leistung von Marcus Gerdau kamen die Gäste nicht über ein Unentschieden auf der schwer zu spielenden Anlage in Raindorf hinaus.



Bundesliga

Chambtalkegler Raindorf -

SKC Staffelstein 4:4

Zu Beginn der Partie in Raindorf lief es für den SKC nicht wie geplant. Mannschaftsführer Torsten Reiser stellte die Mannschaft so ein, dass sichere Punkte eingefahren werden sollten. Er stellte sich selbst gegen Michael Kotal, um den Punkt zu ergattern. Jedoch kam Reiser auf der Bahn nicht zurecht und verlor seine erste Bahn mit 147:163. Anschließend gewann er die Bahn mit nur einen Punkt (155:154) Unterschied. Selbstbewusst spielte er die dritte Bahn und legte nach: 165:139 und der Satzpunkt war die Ausbeute. Aber der Gastgeber ließ sich nicht unterkriegen und setzte mit 163 Holz noch einen drauf, Reiser kam mit 141 nicht heran. Letztlich musste er gegen Kotal mit 608:619 Kegeln den erhofften Mannschaftspunkt abgeben. Zeitgleich stellte Reiser Julian Hess gegen Christian Schreiner. Auch er scheiterte am ersten Satzpunkt mit 144:158 Holz. Ebenso wie sein Teamkollege legte Hess nach und bezwang auch Schreiner mit nur einem Kegel (163:162). Etwas unter dessen Niveau waren die zwei letzten Durchgänge des Gastgebers. 137 und 136 Kegel ließen bei diesem kein besseres Ergebnis als 593 Holz zu. Dies nutzte natürlich der Staffelsteiner aus. 141 und 151 Holz brachten ihn auf 599 Kegel, wodurch er mit drei gewonnen Sätzen und dem höherem Gesamt den Punkt für sein Team einfuhr.

In der Mittelpaarung lagen die Hoffnungen auf Jaroslav Hazva und Marcus Gerdau. Hazva begann ordentlich mit 157 Kegeln und gewann seinen Satz gegen Alexander Raab, der mit 154 Holz recht gut dagegen hielt. Auf seiner folgenden Bahn konnte der SKCler nicht punkten. Ihm hielten einige schlechte Bilder im Abräumen davon ab, ein höheres Gesamt zu erspielen, was sein Gegner mit 152 Kegeln ausnutzte. Doch das Glück war im dritten Anlauf auf der Seite des SKC. Mit nur einem Kegel (150:149) erreichte er das 2:1. Auf der letzten Bahn ging es hin und her. Folglich war es ein erneuter Satzgewinn, wieder mit nur einem Kegel (145:144) Unterschied, der den Mannschaftspunkt trotz des schlechteren Gesamtergebnisses von 589:599 Holz sicherte.

Weniger umstritten waren die Punkte bei Marcus Gerdau. Er legte gleich zu Beginn seiner Partie mit 172 Holz ordentlich vor und zeigte seinem Gegenüber Radek Hejhal (157 Holz), wer der Chef ist. Erneut gut war seine nächste Bahn - er überzeugte mit 164:143 Kegel erneut. Wie seine Kameraden hatte auch er das Glück, die dritte Bahn mit nur einem Kegel (164:163) zu gewinnen, da Hejhal mit seinem letzten Wurf nur fünf Kegel traf. Zum Schluss legte der Staffelsteiner mit nochmals guten 156:144 Holz nach und erzielte damit das höchste Gesamtergebnis dieser Partie mit 660:607 Kegeln.

40 Kegel standen auf der Habenseite des SKC, die es zu halten galt. Florian Bischoff fing auch entsprechend an. Er behauptete sich mit 157:149 gegen Milan Svoboda. Jedoch war dies nur von kurzer Dauer. Mit nur 120 Holz gegen die 167 von seinem Gegner unterlag er deutlich. Völlig geschwächt ließ er sich nach 60 Wurf auswechseln. Für ihn kam Bernd Schwarz. Selbst noch von seiner Verletzung gezeichnet, konnte auch er den Spieß nicht umdrehen. Magere 120 und 124 vom SKCler nutzte der Raindorfer aus. Er siegte deutlich mit 157 und 144 Holz, was in der Summe 616:521 Kegel bedeutete.

Zeitgleich hofften die Akteure auf Miroslav Jelinek. Aber auch er haderte mit der Bahn. Mit 144:147 Kegeln unterlag er Phillip Grötsch auf der ersten Bahn. Ein Hoffnungsschimmer kam nochmals auf Bahn 2 auf, da Jelinek mit 157:145 Holz diese gewann. Auf der letzten Bahn haderte Grötsch mit sich selbst, Jelinek nutzte dies aber nicht aus. Nun war der Vorsprung der Heimmannschaft zu groß, um das Gesamt noch einzuholen. Wichtig war der Mannschaftspunkt von Jelinek, um wenigstens ein Unentschieden und damit einen Punkt in der Tabelle zu sichern. Zum Glück der Gäste konnte Grötsch seinen Lauf in die Vollen nicht im Abräumen umsetzten, so dass sich die beiden mit einem Unentschieden von je 141 Holz trennten. bschw



Raindorf - SKC Staffelstein 4:4

(8,5:15,5 Sätze, 3602:3557 Holz)

Kotal - Reiser 2:2 (619: 608)

Schreiner - Hess 1:3 (593: 599)

Raab - Hazva 1:3 (599: 589)

Hejhal - Gerdau 0:4 (607: 660)

Svoboda - Bischoff/Schwarz 3:1 (616:521)

Grötsch - Jelinek 1,5:2,5 (568:580)