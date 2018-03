SKC Staffelstein muss zu Hause punkten

Mit der bitteren Niederlage der Staffelsteiner Bundesliga-Kegler beim TSV in Breitengüßbach sind die Chancen auf die Vizemeisterschaft gesunken, aber noch nicht völlig geplatzt. Der SKC Victoria Bamberg (21:5 Punkte) liegt nun vier Minuspunkte vor den Staffelsteinern (19:9), doch die Bamberger haben am morgigen Samstag die schwierige Aufgabe in Raindorf (4.) zu lösen und müssen noch zu den ungeschlagenen Zerbstern.



Rang 2, 3 oder 4 noch möglich

Doch die Staffelsteiner müssen auch nach hinten blicken, denn Rang 3 ist gefährdet, da Aufsteiger Raindorf (17:9) nach Minuspunkten nun gleichauf mit den Staffelsteinern liegt. Die Raindorfer haben aber noch am letzten Spieltag Zerbst zu Gast - da ist Staffelstein spielfrei - und müssen in der vorletzten Runde nach Staffelstein.

Der SKK Raindorf hat vergangene Woche in Lorsch mit 5:3 gewonnen. Die Lorscher sind am Samstag (13 Uhr) auf der Staffelberg-Bahn zu Gast. Mit den Südhessen sollten die Staffelsteiner allerdings umzugehen wissen. Positiv wäre es, könnte man den deutlichen Sieg aus dem vergangenen Jahr wiederholen, als sie die Lorscher mit 7:1 abfertigten.

Doch auch dieser Erfolg musste hart erkämpft werden. Deshalb ist auch im kommenden Duell Vorsicht geboten. Entsprechend motiviert sind die Spieler um SKC-Teamchef Hans-Karl Brütting.

Heimvorteil genießen die Staffelsteiner auch in zwei Wochen, wenn am 17. März Raindorf am für die SKCler letzten Spieltag in Staffelstein gastiert.



Julian Hess in Topform

Zum kommenden Duell werden die Staffelsteiner mit Julian Hess und Torsten Reiser beginnen. Hess befindet sich derzeit in unglaublicher Form und will dies erneut unter Beweis stellen. Mit Torsten Reiser an der Seite haben die SKCler gute Karten in Führung zu gehen. In der Mittelpaarung wird sicherlich wieder Jaroslav Hazva zusammen mit Marcus Gerdau eingesetzt. Veränderung dürfte es in der Schlusspaarung geben. Florian Bischoff wird wahrscheinlich für Jiri Vicha spielen, der in Breitengüßbach keine gute Figur abgegeben hat. Dies galt zwar auch für Miroslav Jelinek, aber dessen konstantere Leistung spricht für ihn.

Die Gäste aus Hessen könnten mit Torsten Gutschalk und Michael Straub beginnen. Danach sind Manuel Ott und Frank Gutschalk denkbar. Letztlich würden Jochen Steinhauer und Holger Walter die Mannschaft komplettieren. Wie jedoch aufgestellt wird, zeigt sich erst am Samstag kurz vor dem Spiel, da die Gäste ihre Taktik nach den Staffelsteinern ausrichten können.

Des Weiteren spielt an diesem Wochenende Victoria Bamberg in Raindorf, dessen Resultat interessant für den SKC ist. Spitzenreiter Zerbst sollte beim Schlusslicht Kipfenberg die Meisterschaft perfekt machen. Amberg (8.) hat mit Schwabsberg (5.) keine leichte Aufgabe zu lösen. bsch