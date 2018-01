SKC Staffelstein lädt zum Spitzenspiel und Derby

Das Spitzenspiel der 1. Bundesliga (120 Wurf) der Männer steigt am Samstag in Staffelstein. Der gastgebende SKC empfängt zum Duell Dritter gegen Zweiter den Nachbarrivalen Victoria Bamberg.



1. Bundesliga, Männer

SKC Staffelstein - Victoria Bamberg



Die Gäste haben in dieser Saison neun Spiele gewonnen und erst eine Partie verloren und stehen in der Tabelle drei Punkte vor den Staffelsteinern (7 Siege, 2 Niederlagen, ein Unentschieden). Doch die Gastgeber haben zuletzt mit einem starken Auftritt - 6:2 bei KRC Kipfenberg - viel Selbstvertrauen für das Derby getankt und wollen den Bambergern die zweite Saisonniederlage beibringen. Auch die jahrelange Rivalität der beiden Vereine lässt auf ein spannendes und impulsives Duell hoffen - und die Staffelsteiner haben als Plus die Unterstützung der Fans. Das lautstarke heimische Publikum soll die Hausherren zum Sieg treiben.



An den Platzierungen in der Tabelle wird sich jedoch auch bei einem Erfolg nichts ändern. Staffelstein kann Bamberg nicht einholen. Zudem hat der viertplatzierte KC Schwabsberg durch die 2:6-Niederlage am vergangenen Wochenende bei den Chambtalkeglern Raindorf keine Chance auf Rang 3. Die Staffelsteiner können also befreit aufspielen - unter Druck wollen sie die Bamberger im Kampf um die Vizemeisterschaft aber schon setzen.



Die Gäste werden die Gastgeber sicher nicht unterschätzen und mit ihrem besten Aufgebot die Reise zur Staffelbergkegelbahn antreten. Demnach werden die schnittbesten Bamberger, Florian Fritzmann und Nicolae Lupu (beide Auswärtsschnitt 645), auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Zudem werden wohl Christian Wilke (641) und Dominik Kunze (625) in der Startaufstellung stehen. Gehen die Bamberger nach den Schnittzahlen, müssten Christopher Wittke (611) und der ehemalige Staffelsteiner Cosmin Craciun (575) die Mannschaft komplettieren. Als Ersatz stände dann Sebastian Rüger parat.



Für die Heimmannschaft wird wie gewohnt Torsten Reiser die Partie eröffnen. Auch Julian Heß hat gute Chancen auf einen Einsatz in der Startformation. In der Mitte gehen wohl Jaroslav Hazva und Marcus Gerdau an den Start. Das Schlusspaar bilden Miroslav Jelinek und Jiri Vicha. Als Joker steht Florian Bischoff bereit.