SKC Staffelstein enttäuscht mit 2:6-Niederlage beim TSV Breitengüßbach

Einige Überraschungen gab es an diesem Wochenende in der Kegel-Bundesliga. Nicht bei Titelverteidiger Zerbst, der Amberg zu Null nach Hause schickte, aber etwa in Lorsch, wo die Gäste aus Raindorf die Punkte entführten - und vor allem in Breitengüßbach, wo die Staffelsteiner mit einer schwachen Vorstellung verdient mit 2:6 unterlagen. Nur Startspieler Julian Hess überzeugte mit 658 Holz.



Bundesliga

TSV Breitengüßbach -

SKC Staffelstein 6:2

Hess zeigte gleich zu Beginn der Partie, was in ihm steckt, und zauberte mit zehn Wurf 84 Kegel auf die Bahn. Mit 173 schloss er seine erste Bahn ab, während sein Gegner Mario Nüßlein zu keiner Zeit herankam und bei 137 Holz hängen blieb. Auch im zweiten Durchgang hatte Heß die Oberhand und legte mit 160:132 nach. Nüßlein kam aber auf der folgenden Bahn deutlich besser zurecht und gewann mit 162:157 dank besseren Abräumens. Hess konterte aber mit 168:161 Holz. So wurde er in der Summe der beste Staffelsteiner und brachte den SKC mit 658:592 Kegeln deutlich in Führung.

Auch Torsten Reiser begann stark und punktete im ersten Duell gegen Christoph Kaiser mit 163:135 Holz. In seinem weiteren Spiel ließ er zwar zu viele Kegel auf der Bahn liegen, trotzdem reichte es Bahn für Bahn (151:147, 150:144, 150:148), und Reiser holte den zweiten Mannschaftspunkt. Mit 614:574 Holz baute er den SKC-Vorsprung auch ein wenig aus.



Wende in der Mittelpaarung

Marcus Gerdau startete furios mit 174:157 Holz gegen Robin Parkan, doch dann kam der Breitengüßbacher immer besser ins Spiel. Zudem ließ Gerdau zu viele Kegel im Abräumen liegen, so dass er auf Bahn 2 mit 147:156 unterlag. Auch auf den weiteren Bahnen blieb er im Abräumen immer hinter seinem Gegner und vergab damit einen weiteren Mannschaftspunkt. Die 620:633 Kegel sehen ordentlich aus, sind aber verglichen mit den sonstigen Leistungen des Staffelsteiners ein mageres Ergebnis. Ganz von der Rolle war SKC-Spieler Jiri Vicha, der gegen Tobias Stark antrat. Dies nutzte der Heimakteur gekonnt aus und reduzierte den Vorsprung der Staffelsteiner. Der SKC reagierte und nahm Vicha von der Bahn. Der eingewechselte Florian Bischoff kämpfte sich gut an seinen Kontrahenten heran, musste sich aber zunächst knapp geschlagen geben. Zwar holte er den letzten Satzpunkt, das änderte aber am Verlust des Mannschaftspunktes nichts mehr.



Nun sollte das Schlusspaar den deutlich geschrumpften Vorsprung retten, um noch einen Punkt zu ergattern. Jaroslav Hazva war gegen Christian Jelitte jedoch chancenlos. Einzig Bahn 4 gewann der Staffelsteiner mit 147:136 Holz, blieb mit 582:640 aber hinter den Erwartungen zurück - und der Vorsprung war dahin.



Im letzten Duell kam Jelinek gegen Zoltan Hergeht in den Vollen relativ gut zurecht, musste den ersten Satzpunkt wegen Schwächen im Abräumen aber abgeben. Etwas Hoffnung kam nach dem zweiten Durchgang auf, in dem Jelinek mit 143:142 Kegeln einen Satzpunkt einfuhr. Jedoch platzten die Träume schnell: Hergeth legte mit 154 Kegel gut nach, Jelinek verspielte seine Chance mit schwachen Anwürfen im Abräumen und blieb mit 142 erneut unter seinem Können. An der letzten Bahn lag der SKC mit 20 Kegeln zurück. Das wäre aufzuholen gewesen, Hergeth konterte aber Wurf um Wurf und ließ Jelinek nicht vorbei. Mit insgesamt 566:600 Kegeln spielte der SKCler deutlich unter seinem Schnitt.



Wegen der Schwächen der SKC-Spieler im Abräumen war die Niederlage verdient. Bitter ist sie trotzdem, da die Staffelsteiner mit einem Sieg dem zweitplatzierten FCE Bamberg näher gekommen wären. tor



Ergebnisse: Kaiser - Reiser 0:4 (574:614); Nüßlein - Heß 1:3 (592:658); Stark - Vicha/Bischoff 3:1 (607:574); Parkan - Gerdau 3:1 (633:620); Jelitte - Hazva 3:1 (640:582); Hergeth - Jelinek 3:1 (600:566).