SKC beweist seine Überlegenheit

Kegel-Bundesligist SKC Staffelstein hat gegen den KRC Kipfenberg einen wichtigen 6:2-Sieg eingefahren. Auch das Kegel-Verhältnis (3689:3547) bewies die Überlegenheit des SKC. Die Badstädter zeigten konstante Leistung: Fast alle Spieler kamen über die 600er-Marke.

Eine weitere gute Nachricht gab es an diesem Spieltag für die Staffelsteiner: Ihr Verfolger Schwabsberg ließ beim SKK Raindorf wichtige Punkte liegen und unterlag beim Aufsteiger mit 6:2. Nun haben die Badstädter in der Tabelle fünf Punkte Vorsprung vor den viertplatzierten Schwabsbergern, ein gutes Polster für Platz 3, dem gesteckten Ziel der Badstädter.



Schlechten Start erwischt

Anfangs sah es gar nicht nach einem deutlichen Sieg der Staffelsteiner in Kipfenberg aus. Denn SKC-Spieler Torsten Reiser unterlag dem stärksten Heimakteur Alexander Stephan in den ersten beiden Sätzen (147:163, 144:158 Holz). Reiser kam danach jedoch besser ins Spiel und schlug zurück. Mit 167:162 und 162:153 Holz gewann er zwar die weiteren beiden Satzpunkte, aber der Mannschaftspunkt wegen des besseren Gesamtergebnisses von 636:620 an die Gastgeber. Leichteres Spiel hatte SKC-Kegler Markus Gerdau gegen Dietmar Brosi. Gerdau begann überragend und ließ seinem Gegner in den ersten beiden Sätzen mit 177:143 und 169:138 Holz keine Chance. Solch eine Ausnahmeleistung konnte Gerdau auf den weiteren Bahnen aber nicht mehr zeigen und hatte mit 135:140 und 142:144 das Nachsehen auf den Schlussbahnen. Allerdings reichte der Vorsprung für den Mannschaftspunkt.



In den Mittelpaarungen machten die SKC-Kegler den Sack zu. Jaroslav Hazva und Julian Heß ließen von Beginn an nichts anbrennen, so richtig legten sie dann im zweiten Zug los: Beide machten je 179 Holz und die Heimmannschaft konnte mit 148 Kegeln von Lange und 123 von Bayer nur hinterher blicken. Hazva konnte mit 154:153 und 161:150 den Angriff seines Gegners erfolgreich abwehren und punktete mit insgesamt 641:589 Holz. Auch sein Teamkamerad hatte das kurze Aufbäumen seines Gegenübers mit 150:150 im Griff. Letztlich brach Bayer erneut ein und hatte mit 125 Kegenl ein Gesamt von 539 Holz. Heß hingegen legte mit 159 Kegeln erneut nach und bezwang seinen Kontrahenten mit über 100 Holz Vorsprung. Mit seinen 646 Kegeln stellte er zudem das beste Ergebnis in dieser Partie.



In den Schlusspaarungen machte Miroslav Jelinek den SKC-Sieg mit einem 3:1-Erfolg gegen Michael Niefnecker perfekt. Daran rüttelte auch die schlechte Tagesform von Florian Bischoff nichts mehr, der in den ersten beiden Sätzen gegen Michael Schobert nur 124 und 130 Kegel machte, während sein Gegner mit 167 und 172 deutlich darüber lag. Der SKC reagierte und brachte Jiri Vicha für Bischoff auf die Bahn. Vicha machte es zunächst mit 129:146 nicht viel besser. Doch auf der letzten Bahn zeigte er, was in ihm steckt und holte mit 162:159 Kegeln zumindest einen Satzpunkt.

Nun muss sich der SKC auf das kommende Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Victoria Bamberg vorbereiten. bsch



Die Statistik

KRC Kipfenberg - SKC Staffelstein 2:6

( 8,5:12,5 Sätze, 3547:3689 Holz)

Stephan - Reiser 2:2 (636:620)

Brosi - Gerdau 2:2 (565:623)

Lange - Hazva 0:4 (589:641)

Bayer - Heß 0,5:3,5 (539:646)

Schobert - Bischoff/Vicha 3:1 (644:545)

Niefnecker - Jelinek 1:3 (574:614)