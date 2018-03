SK Michelau rückt auf Platz 4 - SSV Burgkunstadt bleibt ungeschlagen

Der SK Michelau verbesserte sich am vorletzten Spieltag der Bezirksoberliga weiter in der Tabelle. Nach dem 5:3-Heimerfolg gegen den SF Kirchenlamitz nehmen die Michelauer Rang 4 ein. Der ungeschlagene SSV Burgkunstadt baute seine Siegesserie am vorletzten Spieltag der Bezirksliga-Saison mit einem 6,5:1,5-Erfolg bei der SG Hollfeld/Memmelsdorf aus.



Bezirksoberliga

SK Michelau -

SF Kirchenlamitz 5:3

SK-Spieler Alfons Schüpferling strich bereits seinen dritten kampflosen Sieg in Folge ein. Die glückliche Führung wäre beinahe direkt ausgeglichen worden, wenn Benjamin Zerrs Gegner Wolfgang Gnichtel konsequent gespielt hätte. Denn ohne ausreichend entwickelt zu sein, hetzte Zerr seine Bauern auf den feindlichen König und verstieß gegen elementare Eröffnungsweisheiten. Doch anstatt seine bessere Entwicklung auszunutzen, ließ der Kirchenlamitzer seine Chance verstreichen, und die Partie endete Remis. So auch bei Markus Häggberg, der gegen Jan Fischer erst ausglich und dann in Vorteil kam. Doch Häggberg hatte voreilig ein Remisangebot ausgesprochen, welches Fischer mit Erleichterung annahm.

Dem Michelauer Spitzenspieler Kurt-Georg Breithut gelang es dann gegen Detlev Heimerl, die knappe Führung auszubauen. In einer schwerblütigen Positionspartie unternahmen beide Seiten lange Manöver, um die Platzierung ihrer Figuren zu verbessern. Heimerl unterschätzte aber die Aktivitäten Breithuts am Königsflügel, der dort einen Freibauern bildete, um selbst im Zentrum aktiv zu werden. Breithut wickelte gekonnt in ein Endspiel ab und machte seinen bis zum Umwandlungsfeld vorgerückten Freibauern tödlich. Der Michelauer Siegeslauf hielt an, wobei Andreas Schüpferling Glück hatte, dass sein Gegner Hermann Koeppel eine Leichtfigur einstellte und aufgab.



Gefährliches Spiel

Was nun folgte, schien widersinnig: In einer Stellung, die viele Vorzüge für den Kirchenlamitzer Werner Hertrich aufwies, lehnte der Michelauer Gert Grüner zum Erstaunen aller Anwesenden das Remis ab, obwohl dies den Mannschaftssieg für Michelau gesichert hätte. Doch Grüner spielte weiter - und verlor. Danach unterlag Bernd Stammberger noch dem SF-Spieler Jonas Holoubek. Stammberger hätte in der Eröffnung die Chance nutzen müssen, den gegnerischen König ins gefährliche Freie zu zwingen. Doch er landete in einem Minusbauernendspiel, bei dem sich in seinem Hinterland feindliche Figuren einnisteten und abräumten. Und das zu einem Zeitpunkt, als es auch für Edgar Schaller gegen Christian Lanheinrich schlecht stand. Doch Schaller rechnete sehr genau und sein König entkam, im Zentrum stehend, den Schachgeboten von Christian Langheinrichs Dame und Turm. Als sich diese erschöpften, hatte Schaller keine Mühe mehr, seine beiden Mehrbauern zur Geltung zu bringen und den entscheidenden Punkt einzufahren.



Bezirksliga West

Hollfeld/Memmelsdorf -

SSV Burgkunstadt 1,5:6,5

An Brett 8 bewies SSV-Spieler Andreas Rebhan seinem Gegner Ingo Lang, dass eine späte Rochade ein Fehler sein kann: Rebhan startete einen Angriff, drohte Matt, gewann einen Bauern und setzte seinen Angriff fort, der mit einem Damengewinn endete.

Michael Wagner wollte es ihm gleichtun und startete einen massiven Bauernsturm auf die Königsstellung von Herbert Schatz. Dieser verlief aber im Sand; ein Remis folgte. An Brett 1 wurde der Burgkunstadter Uwe Max von Ilie Brandmann früh am Königsflügel unter Druck gesetzt. Der vergaß aber, seinen König in der Brettmitte in Sicherheit zu bringen, so dass Max unter Mattdrohungen im richtigen Moment die Dame so tauschte, dass sich eine siegreiche Endspielstellung ergab. In einer beiderseitig offenen Stellung suchten Johannes Türk und Andreas Brehm ihr Glück im Angriffsspiel. SSV-Spieler Türk fand die bessere Abwicklung, die ihm einen unhaltbar vorrückenden Bauern samt Partiegewinn bescherte. Mit seiner Dame drang der Burgkunstadter Thomas Müller in die gegnerische Stellung ein und schnappte sich einen Bauern. Doch dadurch entfernte sie sich zu weit vom eigentlichen Geschehen: Müllers König wurde am anderen Brettende von Torger Münzel aufgerieben. Matthias Rotsch brütete zwar mehr als eine Stunde über den besten Zug, doch das lohnte sich: Er trieb den König von Christian Hugel quer über das Brett in ein tödliches Matt. Daniel Völkers Schlüssel zum Erfolg war, dass er gegen Ulrich Rödel früh auf starke Zentrumsbauern setzte.

Thomas Barnickel schaffte es im letzten verbliebenen Spiel, durch taktische Manöver eine Leichtfigur zu ergattern. Im Endspiel Turm mit Springer und Bauern gegen Turm bot Harald Hugel aber Paroli und es sah nach einem Remis aus - bis Hugel kurz vor der Zeitkontrolle ein Fehler unterlief, der dem SSV einen weiteren Brettpunkt brachte. bar