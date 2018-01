Siegesserie des Baur SV geht weiter

Der Bahnrekord von Peter Zapf war das "i-Tüpfelchen": Die Bayernliga-Kegler des Baur SV Burgkunstadt gewannen das Spiel gegen Goldener Anker Kasendorf und haben aus den letzten fünf Spielen 9:1 Punkte geholt. Die Hoffnung wächst, dass auch diese Saisonfür die Schwarzgelben mit dem Klassenverbleib endet. Die punktgleichen Konkurrenten aus Eibach und Hirschau trennten sich im direkten Duell 4:4. Damit steht Burgkunstadt nun auf Rang 4 der Tabelle und hat fünf Zähler Luft zu Rang 8.

Kasendorf bleibt abgeschlagen Letzter. Davor stehen die Landshuter, die ihr Heimspiel gegen den Dritten Durach verloren. Im Topspiel der Woche bestätigte der Tabellenführer aus Zeil gegen den Zweiten aus Karlstadt die Favoritenrolle für die Meisterschaft.



Baur SV Burgkunstadt - Gold. Anker Kasendorf 8:0

Zumindest bis in den zweiten Durchgang der Mittelpaarung war es das erhofft spannende Lokalderby. Doch in der Mitte des Spiels brachen die Gäste aus Kasendorf ein und wurden am Ende überrollt.

Mit etwas Glück gingen die Gastgeber zu Beginn 2:0 in Führung, es hätte aber auch anders herum stehen können. Peter Thyroff gewann den ersten Satz, brach dann ein, und holte am Ende doch den Mannschaftspunkt (535:524). Einen ähnlichen Verlauf hatte das Match Patrick Kalb gegen Ivan Zaloudik. Kalb sicherte mit 531:519 das wichtige 2:0.



Mittelpaarung macht alles klar

Dieter Kestel kam zu Beginn seiner Paarung nur schwer aus den Startlöchern. Doch dann drehte er mit 53 Räumkegeln auf, glich zum 1:1 aus und gewann auch Satz 3 gegen David Balzer. Spektakulär war der Schlussdurchgang: Balzer legte 160 Holz auf die Bahn, aber Kestel setzte 153 dagegen, so dass der Mannschaftspunkt mit 542:523 gesichert war. Den Sack zu machte Harald Zapf mit seinem bisher besten Saisonheimspiel. Er kam auf starke 551 Holz. Sein Kasen-dorfer Gegenspieler Pavel Rehanek konnte nicht dagegenhalten (479).

Bei einem 4:0 und über 100 Holz Vorsprung konnte die Schlusspaarung befreit aufspielen, was Johannes Partheymüller aber nicht optimal gelang. Er kämpft nach einem halben Jahr Kegelpause noch mit seinem Trainingsrückstand. Dennoch kam er zwei Mal nach einem Satzrückstand zurück und holte im spannendsten Duell des Tages am Ende mit 531:529 knapp den Zähler gegen Ladislav Urban. Auf der anderen Bahn spielte Pavel Holub - trotz Bestleistung für die Gäste mit 537 Holz - nur eine Statistenrolle. Das lag an Peter Zapf, der sich über 151, 155 und 154 Holz die Chance auf ein Traumergebnis erarbeitete und seine 380 Holz in die Vollen mit 220 Räumkegeln zu 600 Holz vollendete - Bahnrekord. tc



Die Statistik



(16,5:7,5 Sätze, 3290:3111 Holz)

Peter Thyroff - Dvorak 2:2 (535:524)

Patrick Kalb - Zaloudnik 2,5:1,5 (531:519)

Dieter Kestel - Balzer 2:2 (542:523)

Harald Zapf - Rehanek 4:0 (551:479)

Joh. Partheymüller - Urban 2:2 (531:529)

Peter Zapf - Holub 4:0 (600:537)