Sieg nach 13 Jahren Pause für FC Altenkunstadt

Der FC Altenkunstadt/Woffendorf hat das 28. Fred-Hermannsdörfer-Gedächtnisturniers gewonnen. Zehn Fußball-Mannschaften wetteiferten in der Kordigasthalle Altenkunstadt um den Turniersieg. Da die Teams alle aus der Region kamen, gab es viele Lokalduelle und spannende Entscheidungen.

Nach den Gruppenspiele ergaben sich folgende Platzierungsspiele. Im Halbfinale setzte sich zunächst der TSV Marktzeuln als Sieger der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B, die SpVgg Isling, mit 2:0 durch. Der Erste der Gruppe B, der FC Altenkunstadt/Woffendorf I, zog mit einem 3:0 über den FC Baiersdorf ebenfalls ins Finale ein.



Platzierungsspiele

Im Spiel um Platz 9 bezwang der FC Kirchlein die SG Roth-Main mit 2:0. Die zweite Mannschaft des FC Altenkunstadt/Woffendorf unterlag im Duell um Rang 7 dem FC Michelau mit 1:2. Vorjahresfinalist SC Jura Arnstein zog im Spiel um Rang 5 überraschend deutlich gegen den FC Burgkunstadt mit 0:3 den Kürzeren.

Im Spiel um den dritten Platz zahlte sich die größere Hallenerfahrung des FC Baiersdorf gegenüber der SpVgg Isling nicht durch. Die Islinger behielten mit ihrer Routine mit 2:0 die Oberhand.



Finale

Im Finale sahen viele den klassenhöheren TSV Marktzeuln als Favorit gegen das Gastgeberteam vom FC Altenkunstadt/Woffendorf an. Beide hatten sich bis dahin als sehr spielstark erwiesen. Die Gastgeber erspielten sich mit Zachmann, Natterer und Weliev einen beruhigenden 3:0-Vorsprung. Den ließen sich die Altenkunstadter auch in der Schlussphase mit eine soliden Abwehrleistung, nicht mehr in Gefahr bringen. Die Freude bei den Einheimischen war nach dem Schlusspfiff groß, gewannen sie doch nach 13 Jahren wieder einmal ihr Turnier und durften den Wanderpokal in die Höhe stemmen.