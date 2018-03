Sieben Medaillen für Staffelsteiner Talente bei "Bayerischer"

In der jüngsten Duoklasse, der U12, bewiesen Raphael Zenk und Raphael Jakob wie viel sie in der kurzen Zeit gelernt haben. Landestrainer Mike Blatt sieht in den beiden viel Potenzial für die Zukunft. Sie belegten den zweiten Platz.

Raphael Jakob startete zusätzlich in der U15-Klasse Duo mit Fin Rießner. Die beiden jungen Sportler ließen sich bei ihrem Debüt von den deutlich älteren und erfahreneren Gegnern nicht einschüchtern und zeigten viel Kampfgeist. In der Endabrechnung erreichten sie den dritten Rang.



Deutliche Steigerung

Bei Kristina Schubert und Kiara Hoffmann zahlten sich die zusätzlichen Trainingseinheiten in der Sportschule Oberhaching und mit Heimtrainerin Silvia Böhling-Blatt aus. Sie steigerten sich gegenüber der nordbayerischen Meisterschaft deutlich und wurden in der U15-Klasse Vizemeister.

Eine hervorragende Leistung zeigten Julian Justice und Lukas Lorber in der U21 der Männer. Sie gewannen alle drei Begegnungen und holten verdient den Titel.

Nur knapp verpasste Lukas Lorber einen Doppelerfolg. Mit Michelle Vetter unterlag er im Finale der U21-Mixed mit einem einzigen Punkt. Dennoch können die beiden mit dem Vizetitel sehr zufrieden sein.



Auszeichung für Michelle Vetter

Michelle Vetter wurde zusätzlich im Rahmen der Veranstaltung für ihre langjährigen Erfolge seit der U12 vom Landesverband Bayern ausgezeichnet.

Bei den Duo-Herren unterliefen Dominik Vetter und Florian Sonntag keine Fehler durch die kurzfristige Umstellung der Serien Anfang des Jahres. Sie wurden erst im Finale von den Favoriten aus Niederroth gestoppt und wurden ebenfalls Vizemeister.



Carolin Peter einzige Fighterin

Die einzige Fighterin im Team, Carolin Peter, war top vorbereitet. In der Gewichtsklasse bis 62 kg besiegte sie Verena Frank bereits nach 31 Sekunden durch technischen K.o., indem sie in allen drei Kampfteilen die volle Wertung (Ippon) holte. Das Finale gegen Ronja Guerke aus Bergen verlief zunächst ausgeglichen. Dann gelang es der Staffelsteinerin ihre Stärken im Part 1 einzusetzen und sich nach Punkten abzusetzen. Nach Ablauf der Zeit siegte sie deutlich mit 14:5 Punkten und holte sich den Landestitel.

Jetzt bleiben noch einige Wochen zur Vorbereitung auf die "Süddeutsche", bei der die TSVler ab der Altersklasse U15 Anfang Mai in Schwäbisch Hall starten. Für die U12 waren die "Bayerische" bereits das höchste Turnier. peho