SG Kunstadt will trotz Abstieg eine gute Figur machen

Bis zum Ende der Landesliga-Saison haben die Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen noch neun Spiele zu absolvieren. Trotzdem rechnet kaum noch jemand mit dem Klassenerhalt: Die SGK teilt sich mit Aufsteiger TSV Röthenbach den letzten Platz, mit 3:31 Punkten weit entfernt vom Tabellenzwölften MHV Schweinfurth (10:24). Entsprechend desillusioniert tritt die Mannschaft am Samstag (16.30 Uhr) in der Krötenseehalle beim achtplatzierten HC Sulzbach-Rosenberg an.



Landesliga Nord, Frauen

HC Sulzbach-Rosenberg -

SG Kunstadt-Weidhausen

Im Hinspiel unterlagen die SGK-Spielerinnen dem HC mit 19:26. Das lag auch daran, dass in der Sulzbacher Halle Haftmittel erlaubt sind, womit die Kunstadterinnen nicht sehr gut zurechtkommen, die Hausherren dafür um so besser.



SGK will Favoriten ärgern

Die Zielsetzung besteht für die SGK nun darin, dem Gegner die Stirn zu bieten, eine gute Leistung abzuliefern und den Favoriten damit zumindest zu ärgern.



"Wir wollen uns gut präsentieren und den Spaß am Handball aus dem Training mitnehmen. Jeder soll an seine eigenen Stärken glauben" lautet die Ansage der Trainerin Christine Gahn. "Das sind wir unseren Fans schuldig."