SG Kunstadt-Weidhausen übernimmt Rote Laterne

Es war kein gutes Wochenende für den TV Weidhausen: Beide A-Teams kehrten mit Niederlagen von ihren Auswärtsspielen zurück. Die Bezirksoberliga-Herren mussten in Bamberg eine 24:33-Niederlage einstecken. Noch heftiger erwischte es die Landesliga-Frauen der SG Kunstadt-Weidhausen, die nach einer 20:34 (12:17)-Pleite gegen den Tabellensechsten HC Sulzbach-Rosenberg auf den letzten Platz zurückfielen.



Landesliga, Frauen

HC Sulzbach-Rosenberg -

SG Kunstadt-Weidh. 34:20

Fabienne Seufert fehlte in der Aufstellung und so musste Franziska Röschlein als die erfolgreichste Werferin die Akzente setzen. Mit insgesamt fünf Toren war sie recht erfolgreich. Unterstützt wurde sie dabei von Lena Klihm (5 Tore), die von ihren sechs Strafwürfen immerhin vier verwandelte. Die SG hatte schon schlechtere Ausbeuten.



Sulzbach legt fünf Tore vor

Doch diese Einzelleistungen reichten nicht, um den Gastgeberinnen und ihren stark aufgelegten ersten Reihen Paroli zu bieten: Sara Ertl (7 Tore/2 Siebenmeter), Christina Plößl (7 Tore) und Melanie Kopp (5) waren immer wieder erfolgreich. Schon nach 15 Minuten lag der Gastgeber so mit 10:6 in Front und auch die Auszeit der Spielgemeinschaft sieben Minuten vor dem Seitenwechsel hatte lediglich zur Folge, dass der Vorsprung der Heimmannschaft bis zur Pause (17:12) nicht noch deutlicher hervortrat.



SG-Rückstand wächst

In der zweiten Hälfte erhöhten die Frauen des HC langsam aber stetig ihren Vorsprung. Zwölf Minuten vor Spielende war das Plus der Heimmannschaft auf zehn Treffer angewachsen (28:18). Anstatt mehr zu kämpfen, resignierte das SG-Team und ließ kurz vor Schluss noch sechs Gegentore in Folge zu (47. bis 57. Minute); vier davon machte die starke HC-Spielerin Sara Ertel. Der Punktverlust wird in der kommenden Woche schwer wieder gut zu machen sein: Am Sonntag (4. März) gastiert der Tabellenführer HSG Freising-Neufahrn in der Mainfeldhalle. kag

Tore für die SG Kunstadt-Weidhausen: F. Röschlein (5), L. Klihm (5/4), M. Held (3), L. Bauer (2), L. Pühlhorn (2/1), L. Baier, A. Kerling, S. Schnack (je 1) / Tore für den HC Sulzbach-Rosenberg: C. Plößl (7), S. Ertl (7/2), M. Kopp (5), V. Pöllath (4), A. Wülfert (3), S. Häckl (3/2), C. Luber, L. Steiner (je 2), K. Mutzbauer (1) / SR: Gütle, Wolf