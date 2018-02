SG Kunstadt-Weidhausen steht vor Charaktertest

Die Handball-Frauen der SG Kunstadt-Weidhausen treffen in der Landesliga Nord am Sonntag um 14 Uhr in der Obermainhalle auf die HSG Pleichach.



Landesliga Nord, Frauen

SG Kunstadt-Weidhausen -

HSG Pleichach

Christine Gahn, Trainerin der SG Kunstadt-Weidhausen, bleibt ihrem Stil treu und blickt selbst nach der enttäuschenden Niederlage ihres Teams in der Vorwoche beim Tabellenschlusslicht aus Röthenbach zuversichtlich auf die nächste Begegnung. Sie wird ihre Mannschaft gegen die HSG Pleichach in die Pflicht nehmen, denn einen derart sorglosen Auftritt wird sie nicht ein zweites Mal durchgehen lassen.



Gerade weil nach den enttäuschenden Vorstellungen der vergangenen Wochen der Klassenerhalt endgültig abgehakt scheint, steht das SG-Team in den noch ausstehenden Partien vor einem großen Charaktertest. Locker auslaufen lassen oder mit aller Kraft gegen das sportliche Schicksal stemmen? Für Coach Christine Gahn gibt es nur eine Antwort - kämpfen! Und das erhofft sie sich auch von ihrem Team.



Da ist es sicherlich hilfreich, dass mit Steffi Aust am Sonntag ein großes Kämpferherz auf das Spielfeld zurückkehren wird. Doch das allein wird für die Wende nicht reichen: Das Team muss sich gerade vor eigenem Publikum zerreißen. Die Mannschaft hat trotz der derzeitigen personellen Engpässe und des daraus resultierenden vorletzten Tabellenplatzes enormes Potenzial. Das zu beweisen ist das vorrangige Ziel im Duell gegen die starke HSG, die mit 17:13 Punkten weit vor der SG im Niemandsland der Tabelle steht.



Bezirksoberliga, Frauen

SG Kunstadt-Weidhausen II -

TV Marktleugast

An selber Stelle wird die zweite Damenmannschaft um 18 Uhr versuchen, den starken Eindruck aus der Vorwoche (23:23 bei HaSpo Bayreuth II) zu unterstreichen. Der TV Marktleugast ist seit vier Spielen sieglos. mts