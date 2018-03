SG Kunstadt-Weidhausen sendet Lebenszeichen

"Geht nicht - gibt's nicht!" Auch wenn sich die Durchhalte-Parolen der Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen derzeit zu wiederholen scheinen - abgenutzt sind sie noch lange nicht. Gerade deshalb fährt die mehr oder weniger bereits abgestiegene Landesliga-Mannschaft der SG am Samstag nach Fürth, um sich ab 17 Uhr beim MTV Stadeln erhobenen Hauptes von der zweithöchsten Spielklasse in Bayern zu verabschieden.

Auch wenn eine solche Abschiedstour oft mit einer Art "Abgesang" verbunden zu sein scheint, lässt sich im Lager der SG kaum jemand den Spaß am eigenen Tun und der inneren Überzeugung nehmen. Die Mannschaft von Trainerin Christine Gahn lebt, beweist dies jede Woche im Training und sendet damit auch ein Signal in Richtung der nächsten Saison. Demnach hat die SG auch am Samstag beim Tabellenzweiten nichts zu verlieren und möchte dabei am liebsten den guten Eindruck aus dem Hinspiel wiederholen. Damals hielten Held & Co. lange mit, führten sogar zur Pause mit 14:11 gegen den auch damals haushohen Favoriten. Solche Lebenszeichen will die Gahn-Truppe auch in Fürth aussenden und hofft dafür mit der stärksten Besetzung in die Sporthalle Stadeln reisen zu können. mts