SG Kunstadt spielt bei geplagten Mainfranken

Die Handballerinnen der SG Kunstadt/Weidhausen gehen am Samstag um 18 Uhr eher als Außenseiter ins Spiel gegen die HSG Mainfranken in Kitzingen. Die Unterfranken galten zu Beginn der Saison noch als Titelfavorit in der Landesliga Nord , vor allem wegen Topspielerinnen wie Julia und Melanie Meyer im Kader und einem dritten Platz in der Vorsaison. Nach einem starken Start musste die HSG zuletzt allerdings vier Niederlagen in Folge hinnehmen.

Da scheint die bisher noch sieglose SG Kunstadt/Weidhausen (Platz 12) am Samstagabend gerade recht zu kommen, um die Negativserie zu beenden. Doch die SGK hat nichts zu verlieren und darf entsprechend befreit in Unterfranken auftreten.



Landesliga Nord Frauen

HSG Mainfranken -

SG Kunstadt/Weidhausen

Die SG Kunstadt bewies in der Vorwoche gegen Primus MTV Stadeln, dass sie in einer solchen Ausgangssituation starke Leistung zeigen kann: Etwa 40 Minuten lang hielten sie mit und gingen mit einer 13:11-Führung in die Halbzeit. Zwar verloren sie die Partie mit 20:29, doch mit schnellem Offensivspiel machte das Team deutlich, dass es noch über viel Potenzial verfügt, um die bisher recht magere Torausbeute von durchschnittlich 16 Treffern pro Partie zu steigern.

Der starke Auftritt gegen Stadeln war nur durch eine geschlossene Mannschaftsleistung möglich, mit der die SG auch die Mainfranken schlagen kann.



Jugend

Ebenfalls am Samstag (14 Uhr) spielt die D-Jugend der SGK-Damen in Bad Rodach gegen den TSV Weitramsdorf. Am Sonntag tritt die weibliche A-Jugend der SG bei der TSG Estenfeld an (15.30 Uhr). Die restlichen Spiele der SG Kunstadt/Weidhausen finden zu Hause statt.

Am Samstag trifft die männliche D-Jugend auf den Lokalrivalen der TS Lichtenfels. Am Sonntag eröffnet die weibliche B-Jugend den Heimspieltag in der Obermainhalle um 12.15 Uhr gegen den HC Neustadt/Aisch.



Bezirksoberliga Frauen

SG Kunstadt/Weidhausen II - HC 03 Bamberg

Nach zwei unglücklichen Niederlagen gegen TV Münchberg und TV Marktleugast muss die SGK-Reserve (8. Platz) um 14 Uhr gegen den direkten Tabellennachbarn aus Bamberg (7. Platz) unbedingt doppelt punkten, um sich aus dem Keller der Bezirksoberliga zu befreien.