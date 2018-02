SCWO-Trainer will es noch mal wissen

Der Fußball-Kreisligist SCW Obermain bereitet sich derzeit intensiv auf die Restsaison vor. Der Tabellenfünfte hat zehn Punkte Rückstand auf die aufstiegsrelevanten Plätze, den Blick nach oben aber noch nicht abgeschrieben.



"Alles herauskitzeln"

"Wir wollen in der Rückrunde jedes Spiel gewinnen", sagt Trainer Klaus Schreppel, der sein Amt zum Saisonende abgibt. Der Wohnsiger betreut den SCWO seit Sommer des Jahres 2013. Zunächst war er Co- und Torwarttrainer unter Helmut Grundmann, dann bis Sommer 2014 Chefcoach. Ab 2014 war er erneut "Co" - diesmal unter Joachim Riedel. Im September 2016 wurde er dessen Nachfolger und führte die Mannschaft zur Vizemeisterschaft.



"Ich werde in meinem letzten halben Jahr noch einmal alles aus der Truppe herauskitzeln", zeigt Schreppel Selbstbewusstsein.



Drei Spieler werden nach der Winterpause nicht mehr dabei sein. Am schmerzlichsten ist der Verlust von Spielgestalter Florian Dauer, der im Jahr 2012 vom TSC Mainleus zum SCWO wechselte und seitdem in 146 Spielen (22 Tore) auf dem Platz stand. Da der 25-Jährige beruflich bedingt seit einigen Jahren in Bamberg wohnt, hat er sich nun zu einem Wechsel zum Bezirksligisten DJK Don Bosco Bamberg II entschieden. Außerdem zieht es Özgür Atik (SG Roth-Main) und Lukas Riedel (FC Mitwitz) nach nur einem halben Jahr wieder zurück zu den Vereinen, von denen sie im Sommer nach Weismain gewechselt waren.



Bis es am Sonntag, 11. März, im Heimspiel gegen den FC Stockheim wieder um Punkte geht, hat der SCWO noch fünf Testspiele geplant. asch





Vorbereitungsspiele

Samstag, 10. Februar, 14 Uhr: gegen den FC Mitwitz; Samstag, 17. Februar, 14.30 Uhr: beim TSV Sonnefeld; Samstag, 24. Februar, 15 Uhr: gegen den Schwabthaler SV; Donnerstag, 1. März, 19 Uhr: gegen den SSV Kasendorf; Samstag, 3. März,14 Uhr: gegen die DJK Lichtenfels.