Schwürbitz startet mit "Oozünderlauf" in die Saison

Freude am Laufen und der Gemeinschaft sowie der Austausch zwischen Sportlern und Vereinen steht am Samstag (24. März) beim sechsten Oozünderlauf des Schwürbitzer Turnvereins im Vordergrund. Schirmherr Stefan Düsel von der Raiffeisenbank hofft auf eisfreie Wege und wird die Veranstaltung um 12.30 Uhr an der Turnhalle eröffnen, wo sich auch Start und Ziel befinden und das Rahmenprogramm stattfindet.Interessierte können sich für den Bambinilauf (für die Jahrgänge 2011 und jünger), den Schülerlauf (in den Altersklassen U16, U14, U12 und U10), den Hobbylauf (4000 Meter), den Hauptlauf (9000 Meter), Nordic Walking und den Staffellauf der Vereine (Fünfer-Teams) anmelden.Der Startschuss für den Bambinilauf fällt um 13 Uhr. Die Jüngsten messen sich auf einer 300 Meter langen Strecke, mit anschließender Siegerehrung. Danach findet ab 13.30 Uhr der Schülerlauf der U10 und U12 statt, die U14- und U16-Schüler starten eine Viertelstunde später.Im Anschluss sorgen die "Fever Bambis" vom TV Michelau mit einem Showtanz für Unterhaltung, bevor der Hobby- und der Hauptlauf der Damen und Herren aller Klassen starten. Die Nordic-Walker gehen auf der Hobby-Strecke an den Start.Der Staffellauf der Vereine ist um 15.45 Uhr angesetzt und als sportliche Einlage und Unterhaltung gedacht. Die Vereinsgemeinschaft steht im Mittelpunkt. Die Siegerehrung findet im Anschluss an den Staffellauf statt.Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde, die Erstplatzierten einen Pokal, die Plätze 2 bis 6 Medaillen. Weitere Informationen, etwa zum Anmeldeverfahren und zum Rahmenprogramm, im Internet unter www.tvschwuerbitz.de