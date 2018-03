Schwürbitz lädt zum sechsten Mal zum Oozünderlauf

Großes Rahmenprogramm ab 12.30 Uhr





Unter der Schirmherrschaft von Stefan Düsel von der Raiffeisenbank Obermain Nord eG werden wieder zahlreiche Starter auf der Flur rund um Schwürbitz unterwegs sein. Start und Ziel ist wieder die Turnhalle in Schwürbitz, an der sich auch das Rahmenprogramm abspielt.Beginn der Veranstaltung mit großem Rahmenprogramm ist 12.30 Uhr. Der erste Start ist für 13 Uhr vorgesehen. Beim Bambinilauf, reserviert für die Jahrgänge 2011 und jünger, kommt zum ersten Mal Stimmung auf, ist es doch ein Vergnügen, die Kleinsten anzufeuern, wenn sie auf die rund 300 Meter lange Strecke gehen.Die Siegerehrung der Bambini findet gleich im Anschluss an den Lauf statt. Auf 13.30 Uhr ist der Schülerlauf U10 und U12 terminiert, eine Viertelstunde später fällt der Startschuss für den U14- und U16-Schülerlauf.Um 14.30 Uhr werden die "Fever Bambis" vom TV Michelau mit einem Showtanz für Unterhaltung sorgen.Es folgt der Hobbylauf über 4000 Meter und der Hauptlauf der Damen und Herren aller Klassen über etwa 9000 Meter.Online-Anmeldungen erfolgen unter haertel-bjoern@t-online.de bis zum 21. März mit Namen, Geburtsdatum, Verein und Laufklasse. Auch ein Nordic-Walking-Lauf ist vorgesehen. Hierfür wird um Anmeldungen bis zum 18. März gebeten. Die Organisatoren des Laufs sind Björn Härtel und Kurt Herbicht, der unter marion.fischer-michelau@gmx.de erreichbar ist.Nachmeldungen für alle Läufe sind auch am Tag der Veranstaltung bis 11 Uhr möglich.Der Staffellauf der Vereine mit fünf Teilnehmern pro Team ist um 15.45 Uhr angesetzt. Hierbei steht eindeutig die Vereinsgemeinschaft und die Veranstaltung als Vergnügen im Mittelpunkt.Die Siegerehrung findet im Anschluss aller Läufe in der Turnhalle statt, wo auch Duschmöglichkeiten bestehen. Weiter Infos unter www.tvschwuerbitz.de