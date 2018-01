Schwere Aufgabe zum Rückrundenstart für die HG-Männer

Ein interessanter Kräftevergleich steht am Sonntag um 16.30 Uhr in der Michelauer Mainfeldhalle an. Dort treffen die Männer des TV Weidhausen auf das Team von 12 Bamberg/Hallstadt. Mit einem Sieg stellen die fünftplatzierten Gastgeber den Anschluss ans obere Tabellendrittel her.

Eine halbe Stunde früher (16 Uhr) erwartet der ungeschlagene Spitzenreiter HG Kunstadt in der Obermainhalle Burgkunstadt den Tabellenvierten HC 03 Bamberg.



Bezirksoberliga, Männer

TV Weidhausen - SG 1912 Bamberg/Hallstadt



Der TV kann sich im eng gedrängten Tabellenmittelfeld keinen Ausrutscher erlauben. Der punktgleiche TV Gefrees und die knapp dahinter platzierte SG Marktleuthen/Niederlamitz sind in Schlagdistanz. Die Weidhausener Verfolger treten am Samstag gegeneinander an. So stehen die Chancen des TVW nicht schlecht, zumindest einen Verfolger zu distanzieren. Die Aufgabe gegen Bamberg/Hallstadt (erst ein Saisonsieg) scheint lösbar. Bereits im Hinspiel siegte der TVW auswärts mit 31:27.



Und beim TV Weidhausen entspannt sich die Personalsituation: Johannes Bauer ist zurück im Kader, der Angriff mit ihm deutlich schlagkräftiger geworden. Wohl noch länger muss die Mannschaft allerdings auf Rechtsaußen Tim Pechauf verzichten. Eine Außenbandverletzung am Knie zwingt ihn zu einer Auszeit. Jedoch stehen mit Christian Freitag und Niklas Reichel zwei Spieler zur Verfügung, die zuletzt sehr ansprechende Leistungen auf dieser Position gezeigt haben. kag



HG Kunstadt - HC 03 Bamberg



Das Ziel ist die Landesliga - und auf dem Weg dorthin wartet auf die HG Kunstadt zum Rückrundenstart eine Standortbestimmung für das Projekt Aufstieg. Es geht gegen den vor der Saison hoch gehandelten und aktuell viertplatzieren HC 03 Bamberg. "Die nächsten drei Partien können schon die vorentscheidenden Hürden der gesamten Saison sein", sagt Rudi Grießer, Vorsitzender des Handball-Fördervereins. Nach Bamberg stehen das Gastspiel beim TV Gefrees (6.) und die Heimpartie gegen Verfolger Haspo Bayreuth II (2.) an. Holt die HG die Optimalpunktzahl aus diesen drei Partien, ist ihr der Titel wohl kaum noch zu nehmen.



Umso wichtiger ist der Auftakt gegen die auf allen Positionen gefährlichen und schnell spielenden Bamberger. Der HC hofft sicherlich, dass Stirbati & Co nach dem verlustpunktfreien Höhenflug in der Hinrunde durch die lange Weihnachtspause den Spielrhythmus etwas verloren haben. Auf jeden Fall wollen sich die Gäste besser präsentieren als im Hinspiel, denn das gewannen die Kunstadter souverän mit 31:23.



Verzichten muss die HG vermutlich auf den angeschlagenen David Jung. Dafür hofft Trainer Johan Andersson auf die Rückkehr von Marco Scholz.



Im Anschluss (18 Uhr) empfängt die HG-Reserve die TS Lichtenfels II zum Bezirksklassenderby. mts